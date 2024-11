Política Entenda o que são os chamados “kids pretos”, integrantes do Exército presos pela Polícia Federal

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os militares atuam em missões com alto grau de risco e sigilo Foto: Divulgação/Exército Os militares atuam em missões com alto grau de risco e sigilo. (Foto: Divulgação/Exército) Foto: Divulgação/Exército

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os “kids pretos”, também chamados de FE (Forças Especiais), são militares da ativa ou da reserva do Exército. Essas tropas operam desde 1957.

Segundo o Exército, os “kids pretos” têm um efetivo aproximado de 2,5 mil militares. Nesta terça-feira (19), quatro militares do Exército ligados às Forças Especiais foram presos por suspeita de planejar um golpe de Estado, além dos suspostos assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

São eles: general de brigada Mario Fernandes (na reserva), tenente-coronel Helio Ferreira Lima, major Rodrigo Bezerra Azevedo e major Rafael Martins de Oliveira. O policial federal Wladimir Matos Soares também foi preso. As prisões foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes.

Como é o treinamento dos “kids pretos”?

De acordo com o Exército, a nomenclatura “kid preto” é um apelido informal atribuído aos militares de operações especiais do Exército Brasileiro pelo fato de usarem um gorro preto. O processo seletivo para as Forças de Operações Especiais é realizado entre militares voluntários que realizam o curso de Ações de Comandos e de Forças Especiais, segundo o Exército.

Os “kids pretos” passam por formação no Centro de Instrução de Operações Especiais, em Niterói (RJ), no Comando de Operações Especiais, em Goiânia (GO), ou na 3ª Companhia de Forças Especiais, em Manaus (AM).

Como parte do treinamento, os militares aprendem a atuar em missões com alto grau de risco e sigilo, como em operações de guerra irregular – terrorismo, guerrilha, insurreição, movimentos de resistência e insurgência. Além disso, são preparados para situações que envolvam sabotagem, operações de inteligência, planejamento de fugas e evasões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/entenda-o-que-sao-os-chamados-kids-pretos-integrantes-do-exercito-presos-pela-policia-federal/

Entenda o que são os chamados “kids pretos”, integrantes do Exército presos pela Polícia Federal

2024-11-19