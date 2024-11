Política Saiba quem são os presos por suposto plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Operação da PF teve como alvos de mandados de prisão preventiva um general da reserva, integrantes do Exército conhecidos como “kids pretos” e um policial federal Foto: PF/Divulgação Operação da PF teve como alvos de mandados de prisão preventiva um general da reserva, integrantes do Exército conhecidos como “kids pretos” e um policial federal. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A operação da PF (Polícia Federal) realizada nesta terça-feira (19) contra uma organização criminosa responsável por planejar um suposto golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito em 2022 teve como alvos de mandados de prisão preventiva um general da reserva, integrantes do Exército conhecidos como “kids pretos” e um policial federal.

Segundo a PF, o grupo também planejou os assassinatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Os investigados presos durante a Operação Contragolpe são:

– Mario Fernandes, general da reserva, ex-assessor do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e integrante dos “kids pretos”.

– Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército Brasileiro e integrante dos “kids pretos”.

– Rafael Martins de Oliveira, major do Exército Brasileiro, conhecido como JOE, com formação em forças especiais e integrante dos “kids pretos”.

– Rodrigo Bezerra de Azevedo, major Exército Brasileiro, mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro e integrante dos “kids pretos”.

– Wladimir Matos Soares, policial federal.

Ex-assessor de Bolsonaro

Ex-assessor da Presidência de Bolsonaro, Mario Fernandes foi demitido pelo PL do gabinete do deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) em março deste ano. Na época, ele já era investigado no inquérito que apura o planejamento de um suposto golpe de Estado para reverter o resultado das eleições de 2022. Por ser alvo de investigações, Mario não poderia exercer função pública.

O ex-assessor foi ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência da República na gestão de Bolsonaro.

Quem são os “kids pretos”

Os “kids pretos” são um grupo formado por militares pelo Curso de Operações Especiais do Exército Brasileiro, treinados para atuar em missões sigilosas e em ambientes hostis e politicamente sensíveis.

