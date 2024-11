Brasil Após se sentir mal e passar por exames, presidente do Paraguai recebe alta de hospital no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Peña foi recebido por Lula na Cúpula do G20 Foto: Reprodução/X Peña foi recebido por Lula na Cúpula do G20. (Foto: Reprodução/X) Foto: Reprodução/X

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, de 46 anos, recebeu alta do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (19). Peña se sentiu mal na tarde de segunda (18), com dores no peito e indisposição, e foi internado para fazer exames.

O chefe de Estado está no Rio para participar da Cúpula do G20, realizada no Museu de Arte Moderna. Nas redes sociais, a primeira-dama do Paraguai, Leticia Ocampos, agradeceu pelas “mensagens de apoio” ao seu marido e afirmou que ele está “bem”.

“Os resultados dos exames clínicos se encontram todos dentro dos parâmetros normais”, informou a presidência do Paraguai em um comunicado.

O hospital afirmou que foram “descartadas doenças do coração ou qualquer outra patologia grave”. Peña foi liberado para retomar a sua agenda na Cúpula do G20.

Na segunda-feira, ele foi recebido no evento pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

2024-11-19