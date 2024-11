Rio Grande do Sul No Japão, governador discute a ampliação da atuação da Toyota no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Durante a reunião, a Toyota expôs sua estratégia global de descarbonização Foto: Maurício Tonetto/Secom

A comitiva gaúcha liderada pelo governador Eduardo Leite deu sequência à missão oficial no Japão nesta terça-feira (19) com agendas voltadas a negócios. O grupo realizou uma visita à sede da Toyota, em Tóquio, para tratar da ampliação da presença da empresa no Estado e explorar tecnologias sustentáveis no setor automotivo.

Na ocasião, o governador reforçou as potencialidades do RS e destacou o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável. Durante a reunião, a Toyota expôs sua estratégia global de descarbonização, que inclui um foco especial em veículos movidos a hidrogênio. A empresa é pioneira no desenvolvimento de modelos como o Toyota Mirai, que utiliza células de combustível para transformar hidrogênio em eletricidade, emitindo apenas água como subproduto.

“O Rio Grande do Sul tem o compromisso de liderar a transição para uma economia verde no Brasil. A Toyota é uma parceira estratégica para o nosso Estado e queremos ampliar essa relação com projetos que promovam inovação e sustentabilidade, beneficiando nossa indústria automotiva e a mobilidade urbana”, afirmou Leite.

A Toyota opera um centro de distribuição em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, desde 2005 e tem manifestado interesse em explorar novas oportunidades no Estado, especialmente em projetos relacionados ao uso de hidrogênio como combustível sustentável. A montadora destacou ainda o potencial do mercado brasileiro para a introdução de tecnologias de mobilidade verde, como veículos elétricos e movidos a hidrogênio.

Após o encontro com representantes da Toyota, a comitiva foi recebida pelo embaixador do Brasil no Japão, Octávio Henrique Côrtes, na embaixada brasileira em Tóquio. Durante a reunião, o governador e o embaixador discutiram o papel estratégico do Japão como parceiro comercial e tecnológico do Brasil, com ênfase nas relações com o RS.

“Essa missão demonstra que estamos alinhados com as demandas globais por sustentabilidade e inovação. O Japão é um parceiro importante para que possamos atrair investimentos e consolidar o Rio Grande do Sul como um Estado competitivo internacionalmente”, ressaltou Leite.

Também participam da missão oficial do governo gaúcho no Japão os secretários estaduais Artur Lemos (Casa Civil), Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico), Caio Tomazeli (Comunicação), Pedro Capeluppi (Reconstrução Gaúcha) e Ronaldo Santini (Turismo), o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, o presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Adolfo Brito, e o líder do governo, Frederico Antunes, entre outras autoridades.

