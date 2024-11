Grêmio No Beira-Rio, Gurias Gremistas derrotam o Inter por 2 a 0 na primeira partida das finais do Gauchão Feminino

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Tricolor largou em vantagem na disputa pelo título estadual Foto: Filipe Maciel/Inter Tricolor largou em vantagem na disputa pelo título estadual. (Foto: Filipe Maciel/Inter) Foto: Filipe Maciel/Inter

As Gurias Gremistas largaram na frente na disputa pelo título do Gauchão Feminino, na noite de segunda-feira (18). No estádio Beira-Rio, o Grêmio derrotou o Inter por 2 a 0.

Com gols de Dayana Rodriguez no final do primeiro tempo e de Sashá na etapa complementar, o Tricolor tem boa vantagem para a partida de volta, que será realizada no sábado (23), na Arena. O Tricolor conquistou a sua terceira vitória em três clássicos disputados na atual temporada.

O primeiro chute a gol do jogo foi do Grêmio, aos 7 minutos. A bola sobrou na intermediária pelo lado esquerdo, e Cassia arriscou de virada, mas a bola passou sem perigo pela esquerda da meta adversária. Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio pela direita, Tamara desviou de cabeça na área gremista, e Raissa Bahia salvou quase em cima da linha.

Depois, em cobrança de falta de Aquino, Lorena voou para desviar a bola no momento certo, tirando das atacantes adversárias que chegavam para concluir na área do Tricolor, aos 19 minutos. Três minutos depois, quase o Grêmio abriu o marcador. Cassia ganhou no pé de ferro da zagueira e arriscou o chute por elevação. Tainá deixou escapar por cima e acabou defendendo no segundo momento, quase tomando um “frango”.

O jogo seguiu com oportunidades para os dois lados. Aos 26 minutos, em nova bola alçada na área gremista, Bruna Benites desviou de cabeça em meio às defensoras e a bola passou por cima, perto do travessão de Lorena.

O Inter chegou em mais bolas alçadas na área, mas sem ter bom acabamento e sem maior perigo para a meta gremista.

Aos 43 minutos, Giovaninha escapou pelo corredor direito em alta velocidade. Chegando ao fundo do campo, ela chutou, a bola encobriu Tainá e tocou o travessão, saindo pelo outro lado da área.

Em nova escapada de Giovaninha pela extrema direita, saiu o gol gremista, aos 47 minutos. Ela deu o passe para Shashá no bico da grande área e logo fez o cruzamento rasante. A zagueira Bruna Benites desviou para o meio da área, e Dayana Rodriguez veio como elemento surpresa para bater firme, de primeira, por baixo da goleira.

Segundo tempo

As Gurias Gremistas voltaram para o segundo tempo procurando colocar a bola no chão e trabalhar melhor as jogadas, enquanto as adversárias não conseguiam ajustar nenhum ataque na bem postada defensiva do Tricolor.

Aos 16 minutos, Raíssa Bahia cobrou rapidamente o lateral na intermediária ofensiva para Cassia. De primeira, ela deu toque por elevação na linha defensiva colorada. Shashá foi mais rápida do que a zagueira Isa Haas, invadiu a área e, no quique da bola, soltou o chute de pé direito. A bola foi precisa, encobrindo a goleira Tainá.

Após o segundo gol gremista, o Inter começou a avançar ao ataque e ceder cada vez mais espaços para os contra-golpes. As Coloradas buscavam sair em velocidade, mas sem sucesso na transgressão do campo. Com uma bola parada, aos 40 minutos, Bruna Benites quase descontou para as Gurias Coloradas, mas o chute passou raspando o travessão.

Com o resultado, o Grêmio pode até perder a próxima partida por 1 a 0 que ficará com o título.

https://www.osul.com.br/no-beira-rio-gurias-gremistas-derrotam-o-inter-por-2-a-0-na-primeira-partida-das-finais-do-gauchao-feminino/

