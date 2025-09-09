Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Grêmio Enzo é apresentado no Grêmio e celebra a chance: “A oportunidade da minha vida”

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Enzo ganhou destaque ao eliminar o próprio Grêmio na Copa do Brasil deste ano, atuando pelo CSA

Foto: Reprodução/Grêmio
Enzo ganhou destaque ao eliminar o próprio Grêmio na Copa do Brasil deste ano, atuando pelo CSA. (Foto: Reprodução/Grêmio)

O Grêmio oficializou nesta terça-feira (9) a contratação do lateral-esquerdo Enzo, de 23 anos, que chega por empréstimo do CSA até dezembro, com possibilidade de extensão até março de 2026. O jogador foi apresentado na Arena pelo vice-presidente de futebol Alexandre Rossato e já treina com o elenco desde a semana passada.

Durante sua primeira entrevista coletiva como atleta gremista, Enzo não escondeu a empolgação. “Encaro o Grêmio como a oportunidade da minha vida, e não vou deixar ela passar. O que posso fazer é dar o meu melhor nos treinamentos, buscar meu espaço e aproveitar cada chance como se fosse a última”.

O lateral ganhou notoriedade ao se destacar justamente contra o Grêmio, na terceira fase da Copa do Brasil deste ano. Na ocasião, o CSA eliminou o Tricolor com uma vitória por 3 a 2 no Estádio Rei Pelé e um empate sem gols na Arena.

Apesar do bom desempenho individual, a temporada do CSA terminou de forma amarga, com o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. Enzo refletiu sobre os altos e baixos vividos em 2025

“Foi um mix de sentimentos. O que eu tiro de aprendizado é tentar manter sempre o mesmo nível, independentemente dos resultados. Isso é algo que vou levar para o Grêmio e para minha vida”.

No elenco gremista, Enzo vestirá a camisa número 30 e disputará posição com Marlon e Lucas Esteves. A expectativa é que o jovem lateral ganhe minutos nas próximas rodadas do Brasileirão, reforçando o setor defensivo da equipe.

