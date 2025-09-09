Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Inter Inter intensifica os treinos de olho na 23ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Com quatro desfalques por convocações, o Inter ajusta o elenco durante a Data FIFA para manter o ritmo antes do duelo contra o Palmeiras

"Com quatro desfalques por convocações, o Inter ajusta o elenco durante a Data FIFA para manter o ritmo antes do duelo contra o Palmeiras. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O elenco do Inter segue em ritmo forte de preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira (9), o grupo realizou mais uma sessão de treinos no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, com foco total no duelo contra o Palmeiras, pela  23ª rodada do Brasileirão, marcada para o fim de semana.

A atividade começou com exercícios de força na academia, seguidos por trabalhos técnicos no gramado. Os jogadores participaram de dinâmicas de troca de passes, ataque contra defesa e treino tático, sob supervisão da comissão técnica.

Durante este período de Data FIFA, o Inter não conta com alguns nomes importantes: Enner Valencia, Sergio Rochet e Alan Benítez estão servindo suas respectivas seleções nas Eliminatórias. Já o jovem Gustavo Prado foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20.

O grupo volta a treinar nesta quarta-feira (10), dando continuidade à preparação para o confronto da 23ª rodada, que será disputado na Arena Barueri.

