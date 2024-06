Brasil Epidemia: quase metade dos adultos brasileiros serão obesos em 20 anos

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Hoje, 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso (34% com obesidade e 22% com sobrepeso). (Foto: Reprodução)

Até 2044, 48% dos adultos brasileiros terão obesidade e mais 27% terão sobrepeso. Mantidas as tendências atuais, daqui a 20 anos, 130 milhões de adultos brasileiros viverão com sobrepeso ou obesidade. Essa é a conclusão de um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Brasília, apresentado no Congresso Internacional sobre Obesidade, realizado em São Paulo entre os dias 26 e 29 de junho.

“Com base nas tendências atuais, a carga epidemiológica e econômica do sobrepeso e da obesidade no Brasil aumentará significativamente, portanto políticas robustas precisam ser implementadas no País, incluindo o tratamento dos casos existentes e a prevenção do sobrepeso e da obesidade em todas as faixas etárias”, escreveram os autores do estudo, liderado pelo médico Eduardo Nilson, da Fiocruz Brasília.

Hoje, 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso (34% com obesidade e 22% com sobrepeso). Se a previsão do estudo se comprovar, dentro de 20 anos, três quartos dos adultos brasileiros estarão acima do peso. O sobrepeso e a obesidade em adultos no Brasil estão aumentando rapidamente ao longo do tempo. A prevalência de obesidade quase dobrou de 2006 para 2019, atingindo 20,3% da população adulta.

Até 2030, estima-se que as prevalências alcancem 68,1% para sobrepeso e obesidade combinados (29,6% para obesidade e 38,5% para sobrepeso), com mulheres, negros e outras etnias minoritárias apresentando maior prevalência de obesidade até 2030. Para as mulheres, a estimativa de obesidade para 2030 é de 30,2% e sobrepeso de 37,7%, enquanto para os homens a estimativa de obesidade para 2030 é de 28,8% e sobrepeso de 39,7%.

Em pessoas brancas, a estimativa para a obesidade em 2030 é de 27,6% e sobrepeso de 38,8%, enquanto para negros e outras etnias não brancas combinadas é de 31,1% para obesidade e 38,2% para sobrepeso. Em relação ao nível educacional, para aqueles com alto nível, a estimativa para a obesidade para 2030 é de 26,2%, enquanto para baixo nível educacional é de 35,4%.

Essa epidemia de obesidade já está causando e causará uma carga epidemiológica e econômica ainda maior para o Brasil, considerando as comorbidades da obesidade e seus custos relacionados. De acordo com o cenário de manutenção da tendência atual, a prevalência de sobrepeso e obesidade entre adultos brasileiros aumentará de 57% em 2023 para 75% em 2024. Consequentemente, estima-se que 10,9 milhões de novos casos de doenças crônicas associadas ao sobrepeso e obesidade se desenvolvam nos próximos 20 anos e 1,2 milhão de mortes atribuíveis ao sobrepeso e à obesidade durante esse período.

Embora a distribuição de novos casos entre homens e mulheres não difere significativamente, estima-se que 64% (quase dois terços) das mortes atribuíveis estimadas durante este período são entre os homens, pois os homens são geralmente mais propensos a morrer prematuramente. Diabetes representou mais de 51% dos novos casos, e as doenças cardiovasculares atribuíveis ao excesso de peso representaram aproximadamente 57% das mortes até 2044.

“Esses dados são alarmantes e deixam claro que precisamos focar em políticas de prevenção e nos afastar do discurso ‘conveniente’ de que a obesidade é uma questão de hábitos e escolhas. Se não unificarmos esforços, com governo e sociedade civil, estaremos, ano após ano, congresso após congresso, apenas divulgando novos dados assustadores. Felizmente, a América Latina está na vanguarda dessa discussão e podemos aprender muito com as experiências de outros Países da região.”, diz o endocrinologista Bruno Halpern, presidente da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso), em comunicado.

Atitudes

Os autores elencam algumas coisas que podem ser feitas para enfrentar a obesidade. “Em primeiro lugar, dentro do sistema de saúde, é fundamental tratar os casos existentes de obesidade e evitar que os casos de sobrepeso transitem para a obesidade. Pensando na prevenção do sobrepeso e da obesidade é importante trabalhar em todas as faixas etárias, desde a primeira infância até a idade adulta, melhorando os ambientes alimentares por meio de políticas regulatórias e fiscais que facilitem escolhas alimentares saudáveis, como consumir uma diversidade de alimentos frescos e minimamente processados e, ao mesmo tempo, evitar escolhas não saudáveis, como alimentos ultraprocessados”, escrevem.

O estudo usou um modelo de tabela de vida para estimar os impactos do sobrepeso e da obesidade sobre 11 doenças associadas ao elevado Índice de Massa Corporal (IMC) no Brasil até 2044 supondo que as tendências atuais sejam mantidas (cenário de tendência atual). O modelo estima mortes atribuíveis e casos incidentes de doenças cardiovasculares, diabetes, doença renal crônica, cirrose e cânceres com base em dados demográficos e epidemiológicos de pesquisas nacionais e do Estudo de Carga Global da Doença. As informações são do O Globo.

