Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

Para entrar no estacionamento, não será mais preciso realizar o retorno na Cristiano Fischer, pois o acesso será pela nova ponte Foto: EPTC/PMPA Para entrar no estacionamento, não será mais preciso realizar o retorno na Cristiano Fischer, pois o acesso será pela nova ponte. (Foto: EPTC/PMPA) Foto: EPTC/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, a partir desta quinta-feira (18), a entrada e saída do estacionamento do Hospital São Lucas da PUCRS, em Porto Alegre, terão seus sentidos invertidos. A mudança facilita o acesso dos motoristas que se deslocam pelo sentido Centro ao bairro.

Para entrar no estacionamento, não será mais necessário realizar o retorno na rua Prof. Cristiano Fischer, pois o acesso será possível pela nova ponte. Já os motoristas que se dirigem ao hospital no sentido bairro ao Centro devem passar a antiga entrada do estacionamento e entrar no acesso junto à nova ponte.

Agentes monitoram o local para orientação dos motoristas nos primeiros dias após as alterações. A inversão de fluxo ocorre em paralelo a um projeto da Universidade que busca melhor orientar pedestres e condutores em todo o Campus da PUCRS, qualificando especialmente os acessos aos serviços de saúde.

