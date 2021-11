A PF contou com o apoio da Receita Federal e percorreu as ruas de cidades como Chuí, Santa Vitória do Palmar, Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre

A PF contou com o apoio da Receita Federal e percorreu as ruas de cidades como Chuí, Santa Vitória do Palmar, Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

Foto: Polícia Federal/Divulgação