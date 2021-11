Polícia Homem é preso com carro roubado e clonado em Caçapava do Sul

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O motorista, de 21 anos, natural de Alegrete, não é habilitado e já tinha histórico policial por ameaça Foto: PRF/Divulgação O motorista, de 21 anos, natural de Alegrete, não é habilitado e já tinha histórico policial por ameaça. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, nesta terça-feira (16), um criminoso e recuperou um veículo que havia sido roubado e clonado. A abordagem ocorreu na BR-290 em Caçapava do Sul.

Após receber informações do serviço de inteligência, Policiais Rodoviários Federais abordaram um Onix, em Caçapava do Sul. Durante a verificação do número do chassi e outros elementos identificadores, ficou confirmado que se tratava de um carro que havia sido roubado em setembro deste ano, por dois homens armados, em Parobé.

O motorista, de 21 anos, natural de Alegrete, não é habilitado e já tinha histórico policial por ameaça. O preso foi encaminhado à Polícia Judiciária e o carro será devolvido ao proprietário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia