Porto Alegre EPTC vai chamar a polícia para combater furtos de cabos de energia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Aumento das ocorrências fez com que a EPTC solicitasse apoio da Brigada Militar, por meio o Comando de Policiamento da Capital (CPC), e da Guarda Municipal Foto: Gustavo Roth/PMPA Aumento das ocorrências fez com que a EPTC solicitasse apoio da Brigada Militar, por meio o Comando de Policiamento da Capital (CPC), e da Guarda Municipal. (Foto: Gustavo Roth/PMPA) Foto: Gustavo Roth/PMPA

Neste início de ano, pedestres e motoristas têm enfrentado imprevistos no trânsito com problemas na operação dos semáforos devido a furtos de cabos de energia, em vários cruzamentos nas ruas de Porto Alegre. As vias que mais registraram ocorrências foram a avenida Goethe e ruas 24 de Outubro, Mostardeiro, Marquês do Pombal e rua Sarmento Leite, situadas nos bairros Moinhos de Vento e Cidade Baixa.

Em razão destas ocorrências a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) solicitou apoio da Brigada Militar, por meio o Comando de Policiamento da Capital (CPC), e da Guarda Municipal para reforçar ações de combate a estes atos de vandalismo.

O diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, alerta para os perigos que resultam destes crimes. “Além do prejuízo financeiro, os transtornos ocasionados em relação ao furto em semáforos, terminais e demais instrumentos de sinalização vão desde os conflitos no trânsito, como engarrafamentos, até o risco de morte em acidentes, atropelamentos ou mesmo devido a choques elétricos. As nossas equipes de manutenção semafórica têm trabalhado intensamente para restabelecer a sinalização, mas temos que unir forças para combater estes crimes e evitar a perda de vidas”, destaca Ramires.

Prejuízo

Nas primeiras semanas de janeiro, o prejuízo registrado com o vandalismo na sinalização viária da Capital já alcança R$ 16 mil. Foram registradas 22 ocorrências, com furto de mais de 2 mil metros de cabos de energia e outros itens semafóricos. No mês de janeiro de 2022, em comparação, foram levados 350 metros de cabos.

“O furto do cabo de cobre é o mais frequente, mas muitas vezes o cabo de comunicação, com baixo valor de mercado, também é levado. E o resultado é que o sincronismo e até mesmo o funcionamento de diversos semáforos, em sequência, fica comprometido e inoperante”, destaca o agente Trevisan, responsável pela equipe de programação semafórica da EPTC.

“A partir deste mapeamento conjunto com a EPTC, a Guarda Municipal estabeleceu um plano de ação que envolve o reforço do patrulhamento em áreas estratégicas, abordagens específicas no entorno destes pontos até a realização de operações em locais com fundada suspeita de receptação desses materiais”, salienta o subcomandante da Guarda Municipal, Franklin dos Santos.

Conscientização

A prefeitura realiza campanhas de conscientização pelas redes sociais para auxiliar na redução de crimes contra o patrimônio público e reforça o pedido para que a população informe as ocorrências pelos números 118 ou 156 do Atendimento ao Cidadão, ajudando as ações de fiscalização. Denúncias envolvendo o furto de fios, cabos e semáforos também podem ser realizadas pelo telefone 153 da Guarda Municipal, de forma anônima.

Detetive Cidadão

A operação do Detetive Cidadão, disponível no aplicativo 156+POA, também pode auxiliar a combater este vandalismo. A ferramenta passou a receber denúncias de furto e roubo de cabos de energia e permite que a Guarda Municipal possa dar uma pronta resposta mais rápida e eficaz. De forma prática e colaborativa, o porto-alegrense pode denunciar esta prática criminosa enviando uma fotografia pelo celular para o aplicativo. Ao receber a denúncia, a Guarda Municipal será acionada para verificar a localização da ocorrência e acionar a patrulha mais próxima.

