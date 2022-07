Esporte EPTC divulga esquema de trânsito e transporte para o jogo entre Grêmio e Tombense, neste sábado

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Jogo ocorre na Arena do Grêmio, às 16h30min.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o esquema especial de trânsito e transporte para o jogo entre Grêmio e Tombense, que acontece neste sábado (16), às 16h30min, na Arena, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A abertura dos portões está marcada para as 14h30min.

Transporte

Para o transporte dos torcedores até o estádio, duas linhas especiais de ônibus e uma linha de lotação começam a circular a partir das 13h40min.

Linha F04 Futebol Arena – Quatro veículos irão sair do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 14h30min. Após a partida, seis carros sairão do terminal Padre Leopoldo Brentano com desembarque no Largo Glênio Peres.

Linha T2.3 Arena – Quatro veículos irão sair da rua Peri Machado, com intervalo de 30 minutos e a primeira viagem será às 13h40min. No término da partida, o embarque de seis carros será no terminal Padre Leopoldo Brentano em direção à rua Peri Machado.

Lotação – Linha 60.4 Parque Humaitá: a partir das 14h30min, dois carros irão sair do terminal Sete de Setembro em direção à avenida A. J. Renner. Após o fim do jogo, o embarque será na avenida Padre Leopoldo Brentano com desembarque no terminal Sete de Setembro.

Bloqueios de trânsito – Quem optar pelo carro para ir ao estádio precisa ficar atento às orientações. Após o jogo, quem estacionar no E1, com saída pelos portões 3, 4 e 5, e no E2 poderá ser direcionado para a BR-448, sentido Porto Alegre-Canoas, com possibilidade de retorno na Prainha de Paquetá, deslocamento de cerca de 4,5 quilômetros. Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.

