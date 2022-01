Porto Alegre EPTC divulga o cronograma de atividades educativas para a primeira semana de 2022

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

As atividades são realizadas em prol da segurança viária. Foto: Cesar Lopes/PMPA As atividades são realizadas em prol da segurança viária. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulga a agenda de atividades e ações que a Escola Pública de Mobilidade irá realizar durante a primeira semana de 2022. As ações serão realizadas com alunos de Centros de Formação de Condutores (CFCs), pedestres, ciclistas e motociclistas.

Com o objetivo de construir um trânsito mais seguro, a Escola Pública de Mobilidade realiza atividades educativas para o trânsito com temas voltados à mobilidade urbana. Além disso, a escola disponibiliza cursos on-line gratuitos no portal de ensino à distância da EPTC, direcionados à segurança no trânsito, disponíveis em eadeptc.com.br.

Cronograma de atividades da semana:

Segunda-feira (3)

10h – Palestra no CFC ABC – Visa transmitir noções de comportamento seguro no trânsito e de respeito às diferenças, com falas baseadas em dados estatísticos sobre os sinistros de trânsito na cidade, bem como realizar atividades pontuais com o público de renovação e primeira habilitação. Essa ação faz parte do Projeto CFC Amigo da EPTC.

Terça-feira (4)

15h – Ação com pedestres e ciclistas na av. José de Alencar. A atividade consiste na abordagem de pedestres e ciclistas para informar sobre a importância do autocuidado para evitar sinistros de trânsito. Será entregue material com dicas de segurança no trânsito

Quarta-feira (5)

8h – Visita em Centro de Formação de Condutores

14h – Programa Motociclista Seguro visita a revenda Royal Enfield – A atividade consiste na abordagem de motociclistas ,com foco em informar sobre a importância do autocuidado para evitar sinistros de trânsito. A ação faz parte do Projeto Motociclista Seguro!

Quinta-feira (6)

8h – Visita em Centro de formação de Condutores

14h – Programa Motociclista Seguro, visita a revenda Motoryama – A atividade consiste na abordagem de motociclistas, com foco em informar sobre a importância do autocuidado para evitar sinistros de trânsito. A ação faz parte do Projeto Motociclista Seguro.

Sexta-feira (7)

9h – Ação com motociclistas no quadrilátero da área central – A atividade consiste na abordagem de motociclistas,com foco em informar sobre a importância do autocuidado para evitar sinistros de trânsito. A ação faz parte do Projeto Motociclista Seguro.

Sábado (8)

7h – Ação com ciclistas e pedestres na ciclovia, trecho 3 da Orla – A atividade consiste na abordagem de pedestres e ciclistas para informar sobre a importância do autocuidado para evitar sinistros de trânsito. Será entregue material com dicas de segurança no trânsito.

