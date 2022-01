Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul, obras na ERS-734 beneficiam veranistas no sul do Estado

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Serviços na rodovia recuperam condições do acesso à praia do Cassino. Foto: Daer/Divulgação Serviços na rodovia recuperam as condições do acesso à praia do Cassino. (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Daer/Divulgação

Uma das principais rodovias utilizadas pelos veranistas no Rio Grande do Sul está passando por serviços de manutenção. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) mobilizou equipes para intervenções nos pontos críticos da ERS-734, em Rio Grande. As ações abrangem dez quilômetros do entroncamento com a BR-392 até o pórtico de acesso à praia do Cassino.

“Esse trabalho garantirá uma rodovia mais segura para pedestres e motoristas, sobretudo nesta época do ano, em que naturalmente ocorre um incremento significativo na circulação de veículos”, ressalta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Além disso, em 2022 também deveremos dar ordem de início à duplicação da 734 no trecho entre a BR-392 e Rio Grande, uma obra de R$ 65 milhões que será licitada já no começo do ano.”

A expectativa é de que os serviços de manutenção sejam concluídos em até duas semanas. O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que o trabalho contempla melhorias em pontos localizados da pista, para manter a qualidade e a durabilidade do pavimento.

“As intervenções abrangem serviços de recapeamento sobre as galerias do arroio Vieira, na entrada do bairro Parque São Pedro, no viaduto sobre a rede ferroviária, nos aterros de aproximação da ponte sobre o arroio Bolaxa, além da execução de outros reparos pontuais”, detalha. “A partir da conclusão das atividades, os motoristas poderão transitar com muito mais conforto na rodovia.”

