Porto Alegre Agentes de trânsito fizeram 21 escoltas para o deslocamento de órgãos para transplantes neste ano em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2022

Escoltas são realizadas em apoio à Central de Transplantes do RS por batedores da EPTC Foto: Alberto Flores/EPTC /PMPA Escoltas são realizadas em apoio à Central de Transplantes do RS por batedores da EPTC (Foto: Alberto Flores/EPTC /PMPA) Foto: Alberto Flores/EPTC /PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fez mais uma escolta de órgãos nesta terça-feira (27) em Porto Alegre. Desta vez, um pulmão chegou em segurança na Santa Casa de Misericórdia. O trajeto durou cerca de 12 minutos.

No ano de 2022, a EPTC já realizou 21 escoltas para garantir o deslocamento seguro de órgãos até os hospitais da Capital. O trabalho é realizado em apoio à Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, por batedores especializados por curso ministrado pelo 3º Batalhão de Polícia do Exército.

Como é feita a solicitação de escolta

A solicitação de escolta é feita pela Central de Transplantes do RS e evita que, durante o deslocamento, os veículos que trazem os órgãos parem em semáforos e façam a passagem em segurança por cruzamentos.

São utilizados, em média, seis motos e duas viaturas. Uma equipe toma a frente do comboio para garantir a segurança viária até a chegada aos hospitais no menor tempo possível.

