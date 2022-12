Polícia Susepe cumpre mandado de busca e apreensão no presídio regional de Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2022

Entre outros servidores, ação contou com 25 agentes do Grupo de Intervenção Rápida da 7ª Delegacia Penitenciária Foto: Ascom Susepe/Divulgação Entre outros servidores, ação contou com 25 agentes do Grupo de Intervenção Rápida da 7ª Delegacia Penitenciária (Foto: Ascom Susepe/Divulgação) Foto: Ascom Susepe/Divulgação

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) realizou nesta terça-feira (27), uma revista em um módulo do Presídio Regional de Caxias do Sul (PRCS), para o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A ação contou com 25 agentes do Grupo de Intervenção Rápida da 7ª Delegacia Penitenciária (GIR-7), dois agentes do setor operacional da 7ª Delegacia Penitenciária Regional (7ª DPR), seis policiais penais do PRCS, um policial penal da Agência Regional de Inteligência Penitenciária (Aripen) e três policiais civis.

A operação apreendeu aparelhos celulares, carregadores de celular, fones de ouvido, cabos USB, porções de substâncias semelhantes a maconha, crack e cocaína, armas brancas e algumas anotações. Os materiais ilícitos foram apreendidos pelos agentes da Polícia Civil que acompanharam a ação.

De acordo com o superintendente da Susepe, José Giovani Rodrigues, a operação ocorreu dentro da normalidade e sem alterações. “O êxito da ação se deve muito aos nossos servidores, que se dedicam diariamente a aperfeiçoar as suas práticas em treinamentos e capacitações”, disse o superintendente.

