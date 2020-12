Porto Alegre EPTC informa prazos para vistoria de táxis, veículos escolares e lotações em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

As vistorias serão retomadas no dia 4 de janeiro Foto: Divulgação As vistorias serão retomadas no dia 4 de janeiro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Conforme determina o Decreto 20.849/2020, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informou que o calendário para vistoria de táxis, veículos escolares e lotações em Porto Alegre será retomado no dia 4 de janeiro.

As datas podem ser consultadas aqui. Para as renovações de Identidade de Condutor de Transporte Público, não haverá atendimento presencial. As solicitações devem ser encaminhadas para o e-mail cadastro@eptc.prefpoa.com.br.

