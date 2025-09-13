Porto Alegre EPTC intensifica fiscalização de velocidade com Operação Radar em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

A operação utiliza equipamentos portáteis de medição de velocidade, que se somam aos radares fixos já instalados na cidade. Foto: PMPA A operação utiliza equipamentos portáteis de medição de velocidade, que se somam aos radares fixos já instalados na cidade. (Foto: PMPA) Foto: PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realiza, entre segunda-feira (15) e domingo (21), a Operação Radar em diferentes regiões de Porto Alegre. As ações de fiscalização ocorrem nos turnos da manhã, tarde e noite e têm como objetivo reduzir o excesso de velocidade e, consequentemente, o número de sinistros e vítimas no trânsito da capital.

De acordo com a EPTC, os pontos de monitoramento são definidos a partir de estudos técnicos que apontam locais com maior incidência de infrações e risco de acidentes. Na próxima semana, a fiscalização será feita em avenidas como Assis Brasil, Baltazar de Oliveira Garcia, Bento Gonçalves, Borges de Medeiros, Dante Ângelo Pilla, Diário de Notícias, Dom Pedro II, Dr. Nilo Peçanha, Dr. Salvador França, Edvaldo Pereira Paiva, Ernesto Neugebauer, Ipiranga, Juca Batista, Padre Cacique, Plínio Kroeff, Senador Tarso Dutra e Sertório, além da rua Pereira Franco.

A operação utiliza equipamentos portáteis de medição de velocidade, que se somam aos radares fixos já instalados na cidade. Para dar maior transparência às ações, a EPTC mantém um mapa interativo disponível no portal EPTC Transparente, onde é possível consultar todos os pontos de fiscalização — incluindo os medidores portáteis, lombadas eletrônicas e pardais.

Essas informações também são integradas ao aplicativo Waze, onde os radares móveis aparecem sinalizados com o ícone de polícia, acompanhados da indicação da velocidade máxima permitida. Os estudos técnicos e a lista de locais monitorados estão disponíveis ainda nos canais oficiais da prefeitura.

