Domingo, 14 de setembro de 2025

Porto Alegre Piquete da OAB-RS é um dos destaques do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Programação continua até o fim do evento, no próximo domingo (21). (Foto: Divulgação/OAB-RS)

O piquete da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) é um dos destaques do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, que prossegue até o próximo domingo (21) no Parque da Harmonia. Tradicional ponto de encontro dos profissionais do segmento durante os Festejos Farroupilhas, o espaço tem por finalidade estimular aspectos como convivência, cultura e confraternização.

A unidade tem como patrões gauchescos a secretária-geral adjunta, Regina Soares, e o presidente da Comissão de Direito Imobiliário (CDI) da entidade, Ricardo Vogt. Ambos ressaltam a importância de se cultivar tradições e, ao mesmo tempo, valorizar a diversidade e a união da advocacia.

“Este galpão é mais do que um espaço físico. Ele simboliza pertencimento e orgulho da história do nosso Rio Grande do Sul”, destaca Regina. A meta é oferecer à advocacia gaúcha um ambiente de convivência aberto a todos, um local acolhedor e diverso, onde cada colega possa se sentir em casa e celebrar juntos as nossas tradições.”

A patronagem do piquete é complementada por outros profissionais que se dedicam à tradição gaúcha dentro da OAB-RS. Dentre eles estão:

Amanda Passos Gonçalves, Anderson da Cruz, Andrea Teixeira da Rosa, Antônio Fernando de Oliveira Dantas Amóras, Arícia Carolina Rosa dos Santos, Augusto Solano Lopes Costa, Carlos Eduardo Rossato, Cassiane Silveira Lopes, Charles Xavier Fuhro, Claridê Chitolina Taffarel (vice-presidente da OAB/RS), Daniel Melo Silva, Dorival Sebastião Ipe da Silva, Hendrix Gavião dos Santos, Jeferson Rodrigues, Julia Pinto Loureiro, Juliana Silva Orth, Juliano da Silva Dias, Karina Contiero Silveira, Luana Geraldino Pinto, Luciana Silva Orth, Lucas Dutra Silva da Silva, Mateus da Silva Rosa Pereira, Matheus Portella Ayres Torres, Nara Terezinha Piccinini da Silva, Olemar Antônio Ferreira Teixeira, Renata Zanchi Bitencourt, Roberta Schaun da Silva, Rodrigo Cassol Lima, Silvia Odete Medeiros Biasi, Simone Alves de Castro, Stephani Correa Cardoso, Tatiana Silva Corrêa, Thaiana Martins dos Santos Cardoso, Tiago Wodzik Strassburger e Tiarla Limberger.

Além da patronagem, o piquete conta com a representatividade das suas prendas. Em agosto, duranteo evento “Cidade da Advocacia”, foram escolhidas Alexandra Ramos Martins como primeira-prenda e Isadora Pinto da Silva como segunda-prenda, reforçando assim o protagonismo feminino na tradição gaúcha e também no âmbido da entidade.

Sobre o piquete

O espaço funciona todos os dias, das 10h às 22h, e está localizado nos lotes 172 e 173 do Parque Harmonia. O acesso mais indicado é pelo pórtico de entrada da Rótula das Cuias. No local, o bar oferece refeições e há churrasqueiras disponíveis para uso mediante reserva antecipada por e-mail, informado em oabrs.org.br.

É necessário levar os utensílios de preparo, e a consumação de bebidas deve ser feita exclusivamente na copa. Confira as próximas atrações do espaço.

– Quarta-feira (17), às 9h15min: Guarda da Chama Crioula.
– Quarta-feira (17), às 15h: seminário “Truco de Prendas” (com certificado).
– Sábado (20), às 7h30min: desfile oficial (concentração no Galpão Crioulo Leopoldo Rassier, da OAB-RS. Endereço: rua Aureliano de Figueiredo Pinto nº 620, bairro Cidade Baixa.

(Marcello Campos)

