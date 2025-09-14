Porto Alegre Porto Alegre registra maior número eventos licenciados em seis anos

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Edição deste ano da Maratona de Porto Alegre trouxe 25 mil corredores para a Capital Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nos primeiros sete meses deste ano, Porto Alegre alcançou o maior número de eventos licenciados desde 2019. O levantamento é do Escritório de Eventos, órgão vinculado à SMDETE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos).

De janeiro a julho de 2025, foram autorizados cerca de 1.400 eventos na cidade, com uma média mensal superior a 200 atividades, patamar que não era registrado há seis anos.

“Esses números reforçam a tradição de Porto Alegre em sediar eventos ao ar livre, como feiras e shows. Por meio de um trabalho articulado com diferentes órgãos municipais, o Escritório de Eventos oferece suporte para que as atividades ocorram com segurança e cuidado ao espaço público”, destaca a secretária da SMDETE, Fernanda Barth.

Entre os destaques estão eventos esportivos de alcance internacional, como o STU (Skate Total Urbe), que chegou à quarta edição em 2025, e a Maratona Internacional de Porto Alegre, que reuniu 25 mil corredores de diversos estados e 20 países na orla do Guaíba.

Além de consolidar a capital gaúcha no cenário internacional, eventos desse porte geram impacto econômico significativo, estimulando setores como hotelaria, gastronomia e serviços.

Para ampliar a transparência, a SMDETE prepara o lançamento de um painel virtual, desenvolvido em parceria com a Procempa, que reunirá informações detalhadas sobre os eventos, incluindo data, horário, local, tipo, expectativa de público e status do licenciamento.

“Atualmente, os pedidos já são protocolados por meio da plataforma eletrônica e encaminhados aos setores impactados. Com o novo painel, os dados serão divulgados de forma integrada e atualizada automaticamente, garantindo mais segurança e transparência aos processos”, completa Guilherme Klumb, coordenador do Escritório de Eventos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-registra-maior-numero-eventos-licenciados-em-seis-anos/

Porto Alegre registra maior número eventos licenciados em seis anos

2025-09-14