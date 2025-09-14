Domingo, 14 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025
A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde atenderá cinco comunidades durante a semana nos bairros Santa Tereza, Lageado, Humaitá, Anchieta e Mário Quintana, em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (15), o ônibus estará na Vila Gaúcha, que fica na rua Rádio e TV Gaúcha, 189, das 10h às 16h.
Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.
As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.
Programação de 15 a 19 de setembro, das 10h às 16h:
Segunda-feira, 15 – Vila Gaúcha (rua Rádio e TV Gaúcha, 189, bairro Santa Tereza)
Terça-feira, 16 – Esporte Clube Lageado (avenida Edgar Pires de Castro, 9316, bairro Lageado)
Quarta-feira, 17 – Vila Santo André (avenida Ernesto Neugebauer, 2470, bairro Humaitá)
Quinta-feira, 18 – Vila Dique (avenida Dique, 746, ONG Nossa Casa, bairro Anchieta)
Sexta-feira, 19 – Wenceslau Fontoura (rua Tenente Coronel Valdomiro Eifler, 450, praça central do Maristas, bairro Mário Quintana)