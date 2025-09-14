Domingo, 14 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Unidade móvel de saúde leva vacinação e atendimento a cinco comunidades de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez

Foto: Giulian Serafim/PMPA
Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde atenderá cinco comunidades durante a semana nos bairros Santa Tereza, Lageado, Humaitá, Anchieta e Mário Quintana, em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (15), o ônibus estará na Vila Gaúcha, que fica na rua Rádio e TV Gaúcha, 189, das 10h às 16h.

Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.

Programação de 15 a 19 de setembro, das 10h às 16h:

Segunda-feira, 15 – Vila Gaúcha (rua Rádio e TV Gaúcha, 189, bairro Santa Tereza)
Terça-feira, 16 – Esporte Clube Lageado (avenida Edgar Pires de Castro, 9316, bairro Lageado)
Quarta-feira, 17 – Vila Santo André (avenida Ernesto Neugebauer, 2470, bairro Humaitá)
Quinta-feira, 18 – Vila Dique (avenida Dique, 746, ONG Nossa Casa, bairro Anchieta)
Sexta-feira, 19 – Wenceslau Fontoura (rua Tenente Coronel Valdomiro Eifler, 450, praça central do Maristas, bairro Mário Quintana)

Porto Alegre registra maior número eventos licenciados em seis anos
Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.365 oportunidades de emprego
