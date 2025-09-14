Domingo, 14 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025
O atendimento presencial ocorre em cinco locais, de segunda a sexta-feiraFoto: Alex Rocha/PMPA
A partir desta segunda-feira (15), o Sine Municipal de Porto Alegre oferta 1.365 vagas no mercado de trabalho. Destas, 89 são para pessoas com deficiência (PcD). O atendimento presencial ocorre em cinco locais, de segunda a sexta-feira:
Secretaria da Inclusão e Desenvolvimento Humano – 8h30 às 17h
– avenida João Pessoa, 1105, bairro Farroupilha
Subprefeitura Nordeste – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana – Parque Chico Mendes.
Subprefeitura Cruzeiro – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Teresa.
Subprefeitura Restinga – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga.
Subprefeitura Norte – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi.