Domingo, 14 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.365 oportunidades de emprego

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

O atendimento presencial ocorre em cinco locais, de segunda a sexta-feira

Foto: Alex Rocha/PMPA
. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A partir desta segunda-feira (15), o Sine Municipal de Porto Alegre oferta 1.365 vagas no mercado de trabalho. Destas, 89 são para pessoas com deficiência (PcD). O atendimento presencial ocorre em cinco locais, de segunda a sexta-feira:

Secretaria da Inclusão e Desenvolvimento Humano – 8h30 às 17h
– avenida João Pessoa, 1105, bairro Farroupilha

Subprefeitura Nordeste – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana – Parque Chico Mendes.

Subprefeitura Cruzeiro – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Teresa.

Subprefeitura Restinga – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga.

Subprefeitura Norte – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi.

