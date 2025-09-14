Domingo, 14 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025
Tremor ocorreu a 5 quilômetros de Uramita, cidade a cerca de 550 quilômetros de BogotáFoto: Reprodução
Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu o norte da Colômbia neste domingo (14), segundo informações do Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) para a Reuters.
Conforme o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o tremor ocorreu a 5 quilômetros de Uramita.
A cidade fica localizada a cerca de 550 quilômetros de Bogotá, capital colombiana, e pouco mais de 170 quilômetros de Medelín. Até o momento, não há informações de feridos.