Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

A Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), estará com efetivo no entorno do local em que vai ocorrer a festa de Réveillon dos 250 anos na Orla do Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre.

O objetivo é orientar o trânsito nos pontos em que há necessidade de bloqueio para garantir a segurança viária.

Esquema de transporte

A partir das 15h do dia 31, haverá bloqueio na avenida Mauá a partir da rua Bento Martins e na Loureiro da Silva em frente à Câmara de Vereadores com desvio para a General Vasco Alves. A área de lazer da Edvaldo Pereira Paiva, com a Rótula das Cuias, que aos finais de semana é aberta às 19h, seguirá fechada até o fim da festa.

No transporte coletivo, haverá reforço nas linhas da madrugada M98, M10, M21, M31, C5, a fim de reduzir o intervalo entre as viagens. Além disso, foi feita uma extensão no itinerário para ofertar as linhas mais próximas da saída do evento.

As linhas M98 e M10, no sentido Centro/Bairro, terão ponto de parada no Colégio Parobé. Já M21 e M31, que iriam até o Terminal Parobé, poderão ser acessadas no ponto de ônibus na avenida Mauá com a Bento Martins.

Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

Para o uso de táxis e carros de aplicativo, os pontos de embarque e desembarque são a avenida Loureiro da Silva, próximo ao prédio da Receita Federal, e na avenida Mauá com Bento Martins.

