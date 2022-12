Esporte Como uma promessa, em 1956 Pelé chegava ao Santos

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Pelo Santos, Pelé fez 1116 jogos e marcou 1.091 gols Foto: Reprodução Pelo Santos, Pelé fez 1116 jogos e marcou 1.091 gols. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em 1956, o Santos recebia um garoto para começar a fazer a história do futebol mundial. Pelé chegou como uma promessa de Waldemar de Brito, que afirmava que aquele menino seria o melhor jogador de futebol do mundo, segundo o site oficial do Santos.

Passado um mês de sua chegada ao clube, o jovem fez sua primeira partida na equipe profissional. O jogo foi contra o Corinthians de Santo André, e o Santos venceu por 7 a 1. Pelé entrou no segundo tempo de partida e marcou o sexto gol.

Já em 1957, Pelé já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem até hoje, marcando 36 gols. O Rei do Futebol atuou durante quase toda sua carreira no Santos, entre 1956 a 1974. No período, ele levou o clube a conquistar dez títulos estaduais e seis campeonatos nacionais, além de duas Copas Libertadores e dois Mundiais de Clubes, em 1962 e 1963. No Santos, em 1969, Pelé marcou seu milésimo gol. O feito ocorreu em uma partida contra o Vasco, no Maracanã

Pelé se despediu do Santos no dia 2 de outubro de 1974. No estádio da Vila Belmiro, a equipe santista enfrentou a Ponte Preta. Nesse dia, Pelé ajoelhou-se no gramado, com os braços abertos e a bola à sua frente para despedir-se do clube pedindo perdão, já que seria transferido para o New York Cosmos depois de anos de insistência da equipe dos Estados Unidos para contratá-lo. Pelo Santos, Pelé fez 1116 jogos e marcou 1.091 gols.

