Porto Alegre EPTC recebe mais de 18 mil chamados nos canais de atendimento aos cidadãos durante a enchente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Entre as solicitações mais comuns, estavam pedidos de resgate e assistência para pessoas que precisavam entrar ou sair da cidade com doações Foto: Julio Ferreira/PMPA Entre as solicitações mais comuns, estavam pedidos de resgate e assistência para pessoas que precisavam entrar ou sair da cidade com doações. (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) recebeu mais de 18 mil chamados nos canais de atendimento aos cidadãos entre os dias 29 de abril e 5 de junho, durante a enchente em Porto Alegre.

O número é maior do que os atendimentos realizados no mesmo período de 2023, quando a EPTC recebeu aproximadamente 16 mil chamados. Segundo a prefeitura, em média, os cidadãos aguardaram 23 segundos para serem atendidos, tempo inferior ao mesmo período do ano passado, quando o tempo de resposta atingiu a média de 40 segundos.

“Esse aumento nos chamados reflete o impacto da enchente na comunidade. Nossa equipe está sempre pronta para prestar o melhor atendimento. Essa agilidade é crucial para garantir que as necessidades urgentes da população sejam atendidas de maneira eficiente”, disse o diretor de Educação da EPTC, Adriano Gularte.

Os pedidos recebidos pela EPTC abrangeram uma ampla variedade de necessidades. Entre as solicitações mais comuns, estavam pedidos de resgate e assistência para pessoas que precisavam entrar ou sair da cidade com doações. Além disso, muitos cidadãos buscaram informações sobre bloqueios de vias e rotas alternativas devido às condições adversas causadas pela enchente.

Os questionamentos também incluíram detalhes sobre itinerários e horários de ônibus, uma vez que as enchentes afetaram o transporte público e a mobilidade urbana.

Contatos

Além do contato telefônico pelo 156 (opção 1) ou 118, para assuntos de trânsito e transporte, há a opção de registrar e acompanhar o andamento da demanda por meio digital via 156Web (com um espaço para bate-papo on-line com um atendente humano auxiliando o usuário na busca de informações e solução de dúvidas sobre a utilização das plataformas de autoatendimento); pelo aplicativo 156+POA, pelo 156 WhatsApp (51 3433-0156) e pelo e-mail 156poa@portoalegre.rs.gov.br. O atendimento ocorre 24 horas por dia, sete dias por semana, mesmo em feriados. O aplicativo 156+POA pode ser baixado nas lojas Google Play e Apple Store.

Para os públicos especiais e prioritários, a EPTC possui o Posto de Atendimento para Pessoas com Deficiência e Idosos, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na avenida João Pessoa, 1.105.

Devido ao evento climático que atingiu a sede da EPTC, localizada na avenida Erico Verissimo, 100, o atendimento presencial está suspenso. Conforme a resolução 12/2024, publicada no dia 16 de maio no Diário Oficial de Porto Alegre, estão prorrogados os prazos, por tempo indeterminado, para a apresentação de condutores e autos de infração de trânsito com o prazo encerrado desde o dia 29 de abril.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/eptc-recebe-mais-de-18-mil-chamados-nos-canais-de-atendimento-aos-cidadaos-durante-a-enchente-em-porto-alegre/

EPTC recebe mais de 18 mil chamados nos canais de atendimento aos cidadãos durante a enchente em Porto Alegre

2024-06-09