Polícia Os dois principais foragidos da Região Sul do RS são presos em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Três veículos, dentre eles um de luxo, foram apreendidos durante a operação Foto: Polícia Civil/Divulgação Três veículos, dentre eles um de luxo, foram apreendidos durante a operação. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil prendeu os dois principais foragidos da Região Sul do RS. Segundo a corporação, eles são líderes de um grupo criminoso com base em Pelotas. As prisões foram realizadas no sábado (8) em Tubarão, em Santa Catarina.

Conforme a polícia, a dupla levava uma vida luxuosa utilizando documentos falsos. Os policiais apreenderam essas documentações, celulares, carteiras de identidade falsas usadas pelas companheiras dos bandidos e três veículos – um deles de luxo.

“Nossa equipe fez um trabalho de inteligência que analisou diversas informações e, a partir do cruzamento de dados, conseguiu identificar que os foragidos número 1 e 2 de Pelotas estavam ostentando uma vida como pessoas bem-sucedidas, vivendo em uma casa bem estruturada, utilizando veículos luxuosos, como um Porsche avaliado em quase R$ 700 mil, e, ainda assim, seguindo a cadeia de comando das ações do grupo criminoso”, destacou o delegado titular da 2ª Delegacia de Polícia de Pelotas, César Nogueira.

A investigação durou cerca de um mês. Durante esse período, a Polícia Civil apurou que a dupla movimentou mais de R$ 25 milhões somente nos últimos dez meses.

Um dos presos tem mais de 50 anos de pena a cumprir e estava foragido desde que rompeu a tornozeleira eletrônica, em 2021. O outro havia rompido a tornozeleira em janeiro deste ano. Os nomes dos criminosos não foram divulgados pela Polícia Civil.

“São diversos crimes praticados pelos foragidos, dentre os quais o de lavagem de dinheiro. A estrutura criminosa foi se organizando e evoluindo para que eles se apropriassem do dinheiro ilícito e o recolocassem no mercado como valores monetários lícitos. Como se utilizavam de documentos falsos, viviam tranquilamente com movimentações gigantescas em contas bancárias e cartões de crédito”, disse o delegado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/os-dois-principais-foragidos-da-regiao-sul-do-rs-sao-presos-em-santa-catarina/

Os dois principais foragidos da Região Sul do RS são presos em Santa Catarina

2024-06-09