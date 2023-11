Porto Alegre EPTC reforça atendimento para os dias de provas do Enem em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

A orientação é que os participantes se informem com antecedência sobre o local e linhas de transporte que atendem a região da prova. Foto: Pedro Piegas/PMPA A orientação é que os participantes se informem com antecedência sobre o local e linhas de transporte que atendem a região da prova. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), anunciou um plano especial para o transporte público a fim de aprimorar o atendimento nos dias em que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será realizado. As provas acontecerão nos próximos dois domingos, dias 5 e 12. Durante esse período, o uso do cartão TRI estará liberado para estudantes que tenham a isenção correspondente à categoria de cada usuário, conforme estabelecido pela Lei 12.944.

Neste ano, Porto Alegre conta com um total de 23.875 inscritos, o que representa aproximadamente 15% do número total de candidatos no estado do Rio Grande do Sul, que possui um total de 159 mil inscrições.

A recomendação é que os participantes se informem previamente sobre o local da prova e as linhas de transporte que atendem a região.

Uniritter Campus Fapa

Será ativada a linha especial E95 – Eventual Concurso Fapa, operada pelo Consórcio Via Leste. A rota será pela avenida Protásio Alves com uma viagem que sairá do Centro às 11h45. Além disso, haverá o reforço de uma viagem extra da linha 656 – Passo das Pedras /Fapa via Zona Norte, partindo do Centro às 12h. Os candidatos têm disponíveis, ainda, as linhas 4944 – Rubem Berta/Jardim Ypu; 4951 – Manoel Elias/Morro Santana; e 656, com as viagens cotidianas da tabela horária para domingos e feriados.

Uniritter Orfanotrófio

Reforço em três viagens da linha 263.2 – Orfanotrófio/Azenha. Ainda, há a oferta da linha 263.1 – Orfanotrófio/Jardim Medianeira.

PUCRS – avenida Ipiranga

Reforço nas linhas T1 – Transversal 1; T4 – Transversal 4; 353 – Ipiranga/PUC/Ufrgs; e 343 – Campus/Ipiranga, com veículos articulados. A Carris terá as linhas T9 – Transversal 9 e T12A – Restinga PUC circulando no dia. Também haverá atendimento das linhas da região da Lomba do Pinheiro, como 397 – Bonsucesso; 398 – Pinheiro; 3984 – Pinheiro via Viçosa; e 3946 – Quinta do Portal/Mapa até Salgado Filho. Como opções, existem as linhas via avenida Bento Gonçalves: 344 – Santa Maria; 361 – Cefer; e 375 – Agronomia.

2023-11-03