Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Ambos deixaram a vitória diante do Coritiba com dores musculares Foto: Lucas Uebel/Grêmio Ambos deixaram a vitória diante do Coritiba com dores musculares (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio enfrentará desfalques significativos na sequência do Brasileirão. Após a realização de exames de imagem, Geromel e Pepê foram diagnosticados com lesão muscular de grau dois, ambos na coxa esquerda. O clube ainda não divulgou o prazo para o retorno dos jogadores.

O volante foi diagnosticado com um estiramento de grau 2-A no músculo reto-femoral da coxa esquerda. Enquanto o zagueiro sofreu uma lesão de grau 2-B no músculo posterior da coxa esquerda. O departamento médico não costuma dar previsão de recuperação.

Geromel e Pepê deixaram a vitória de quarta com dores musculares. O volante sentiu com 30 minutos de bola rolando. Já o zagueiro pediu para ser substituído no início do segundo tempo. O camisa 3 já havia sido preservado contra o América-MG, quando ficou na reserva e entrou na etapa final.

Esta é a terceira lesão muscular que Pepê sofre na temporada, todas na perna esquerda. O jogador já havia se lesionado no final de março, durante a semifinal do Gauchão, e enfrentou problemas físicos novamente em maio.

O zagueiro também tem enfrentado lesões ao longo de 2023, tendo participado de apenas sete jogos na temporada. Após sofrer uma lesão no joelho esquerdo durante a pré-temporada, Geromel retornou às partidas na vitória por 3 a 0 contra o Cruzeiro, no final de agosto. No entanto, o capitão precisou ser substituído devido a lesão e levou cerca de um mês para voltar a atuar

Grêmio confirma lesões musculares de Geromel e Pepê

2023-11-03