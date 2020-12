Saúde Equador exige teste negativo de coronavírus para viajantes internacionais

O Equador anunciou neste domingo (27) que agora exige que todos os passageiros internacionais que chegam ao país por via aérea apresentem um teste do tipo PCR negativo de Covid-19, de acordo com a agência de notícias France Presse.

Segundo o Quiport, administradora do aeroporto Mariscal Sucre de Quito, o teste deve ser ter sido realizado no máximo dez dias antes do embarque para o Equador. O país também anunciou que passageiros nacionais e internacionais chegando em voos internacionais poderão passar pela realização de testes aleatórios contra a Covid-19. Se o resultado der positivo, será exigido o isolamento do viajante por dez dias. Se for negativo, passageiro deverá ficar isolado por cinco dias.

Os residentes do país ficarão confinados no endereço cadastrado no momento da entrada, enquanto visitantes ocasionais o farão em hotéis regulamentados pelas autoridades para esse fim. A medida havia sido aplicada inicialmente na terça-feira para viajantes com origem no Reino Unido, Austrália, África do Sul e União Europeia.

Ainda de acordo com a France Presse, não há requisitos para voos domésticos, com exceção das viagens às Ilhas Galápagos, onde se exige resultado negativo em exame PCR, realizado nas 96 horas anteriores à entrada no arquipélago, localizado a mil quilômetros da costa equatoriana.

A regulamentação faz parte do novo estado de exceção e toque de recolher pela pandemia, decretado pelo presidente Lenín Moreno em 22 de dezembro, e terá duração de 30 dias

Para controlar a nova onda da pandemia no Equador – que registra 209.355 casos positivos de Covid-19, incluindo 13.992 mortes – o governo ordenou, além das restrições de deslocamento e reunião, a retomada do ‘home office’ para o setor público até 18 de janeiro.

