9 de abril de 2020

O Equador lutava nesta quinta-feira para limitar o impacto ambiental de um vazamento de petróleo na região amazônica do país, onde a ruptura de oleodutos provocada por um deslizamento de terra nesta semana fez com que o óleo chegasse ao rio Coca. As autoridades ainda não forneceram estimativas da quantidade de petróleo perdida.

