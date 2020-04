Autoridades de Teerã anunciaram, nesta quinta-feira, 117 mortes adicionais em decorrência do novo coronavírus, elevando para 4.101 o balanço oficial da pandemia no Irã, um dos países mais afetados pela Covid-19. Segundo o porta-voz do ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur, os últimos dados mostram, porém, uma tendência de queda no número de novas infecções.