Futebol Equipe da Arábia Saudita promete pagar R$ 2 bilhões para tirar Vinicius Junior do Real Madrid

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Vini Jr. seria a grande estrela do projeto do fundo saudita. Foto: Divulgação/Real Madrid

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, pretende oferecer a bagatela de 350 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões) para tirar Vinicius Junior do Real Madrid na janela do meio do ano. A informação foi dada pelo jornalista inglês Ben Jacobs em um podcast do Givemesport.

De acordo com apuração de Jacobs, existe uma possibilidade “muito real” do brasileiro trocar o futebol espanhol pelo saudita.

Vini Jr. seria a grande estrela do projeto do fundo saudita, responsável pelas contratações das principais equipes do país, para o Al-Ahli. A equipe conta em seu elenco com alguns destaques do futebol mundial, como Roberto Firmino, Ryad Mahrez e Ivan Toney.

Esta não é a primeira vez que o nome do camisa 7 da Seleção Brasileira é especulado na Arábia Saudita. Em agosto de 2024, ele teria recebido uma oferta de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões na época) em salários e luvas para um contrato de 5 anos, segundo o The Athletic.

O Real Madrid chegou a recusar a oferta pelo jogador, que tem multa rescisória no valor de 1 bilhão de euros. O atacante renovou com os espanhóis no ano passado e tem vínculo até 2027. No último fim de semana, o CEO da Liga Saudita, Omar Mugharbel, disse que a ida do brasileiro para lá é uma “questão de tempo”.

“Vinicius? Não temos sonhos, é questão de tempo e negociação”, falou Omar em entrevista ao jornal Marca.

Vini e Neymar juntos?

A Arábia Saudita insiste na contratação e, por isso, o futuro de Vini Jr é considerado uma “incógnita” pelo jornal Marca. O brasileiro, ao menos por ora, teria o desejo de permanecer no Real Madrid, o qual considera o melhor clube do mundo, para continuar a competir por títulos e feitos individuais.

As palavras do CEO, porém, foram classificadas como “surpreendentes” pelo Marca, já que sondagens do tipo costumam ser feitas nos bastidores e ficarem ocultas até chegar a fases mais avançadas.

Diz o jornal Marca que o principal time interessado por Vini Jr é o Al Hilal, clube treinado por Jorge Jesus e que estaria tentado se livrar “do fardo econômico e esportivo” representado por Neymar.

“A decisão de admitir abertamente que todas as contratações devem passar pela Liga no país saudita abre um cenário que pode se complicar com tantos meses de competição pela frente. Dizem que o time que quer e deseja ter Vinicius é o Al Hilal, atual campeão e que não sabe como se livrar de Neymar e do fardo econômico e esportivo que ele representa”, diz trecho da reportagem.

Os dois anos de contrato, com cláusula de rescisão bilionária, dão segurança ao Real Madrid contra as investidas sauditas, de acordo com o jornal. Apesara disso, os movimentos do CEO “não pararam durante a temporada inteira”.

“Não importa se o atacante joga bem ou mal. Mesmo quando não está jogando, ele [Vini] é sempre o protagonista e pretende continuar assim nos próximos meses. Dizemos isso porque seu futuro depende ou de uma renovação na forma de um novo contrato ou de uma mudança para a Arábia Saudita, país e liga que estão dispostos a cobrir o brasileiro de ouro. Até o momento, ninguém esclareceu esse mistério, o que é algo que chama atenção”, escreveu o Marca.

