Mundo Seis maiores bancos americanos deixam grupos de mudanças climáticas

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

As saídas seguem um padrão de medidas tomadas por líderes empresariais para evitar colisões com o governo Trump. Foto: Reprodução As saídas seguem um padrão de medidas tomadas por líderes empresariais para evitar colisões com o governo Trump. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Com o início da segunda presidência de Donald Trump, os maiores bancos e gestores de ativos dos Estados Unidos abandonaram um dos símbolos mais evidentes de seu compromisso com o alcance de metas ecológicas: as redes de ação climática.

Em dezembro do ano passado, os seis maiores bancos dos EUA, incluindo o JPMorgan e o Goldman Sachs, deixaram a Net Zero Banking Alliance, enquanto a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, abandonou uma iniciativa semelhante. E na última sexta-feira (17), o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) se retirou de uma rede de reguladores que estudava o risco da mudança climática.

O êxodo ocorre após anos de crescente pressão política e jurídica para abandonar as metas ambientais, sociais e de governança. Os grupos climáticos, que incentivaram metas para reduzir as emissões de carbono e financiar a transição para a economia verde, atraíram a ira de alguns legisladores republicanos.

“O ambiente político mudou radicalmente”, disse Shivaram Rajgopal, professor da Columbia Business School. “Se você for o diretor-executivo de um desses grandes bancos, se permanecer em uma dessas alianças, estará apenas se expondo ao risco de litígio. É como se você tivesse um alvo nas suas costas.”

As saídas seguem um padrão de medidas tomadas por líderes empresariais para evitar colisões com o governo Trump. Este mês, o gigante da mídia social Meta encerrou seu programa de verificação de fatos e incluiu um aliado de Trump em seu conselho.

Há menos de quatro anos, bancos, gerentes de ativos e seguradoras clamavam para mostrar suas credenciais verdes, aderindo a iniciativas globais que buscavam acelerar a ação climática. Na COP-26, a cúpula climática das Nações Unidas em 2021, a Glasgow Financial Alliance for Net Zero foi apresentada para reunir empresas que controlavam coletivamente US$ 130 trilhões (R$ 783 trilhões) em ativos. Ela se tornou um grupo de alianças net zero com requisitos que não eram muito rigorosos para permitir o maior número possível de membros.

Para algumas empresas, principalmente na Europa, as regras eram muito flexíveis, o que gerou tensões nos grupos. Ao mesmo tempo, a reação negativa nos Estados Unidos contra iniciativas que consideravam as práticas ambientais e sociais de uma empresa tornou-se mais intensa. Em novembro, a BlackRock e dois outros grandes gestores de ativos foram processados pelo Texas e outros 10 Estados liderados por republicanos por “práticas anticompetitivas” e acusados de conspirar para usar os grupos net zero para restringir a produção de carvão e aumentar os preços da eletricidade.

Antes de suas saídas, alguns executivos financeiros já haviam suavizado sua linguagem sobre as metas climáticas, mudando o foco para a segurança energética, o que implicitamente significava depender de combustíveis fósseis por mais tempo.

No entanto, a saída desses grupos foi a maior concessão aos apelos para acabar com o chamado capitalismo acordado, ou políticas que prejudicam o setor de petróleo e gás. No ano passado, a aliança net zero para seguradoras se desfez após perder cerca de metade de seus membros, e a Climate Action 100+, um grupo para investidores, sofreu com a saída de membros importantes.

A Net Zero Banking Alliance perdeu os maiores bancos dos EUA, mas ainda tem mais de 130 membros, a maioria deles bancos europeus. Na sexta-feira, os quatro maiores bancos do Canadá também deixaram a aliança.

A BlackRock deixou a iniciativa Net Zero Asset Managers este mês porque sua participação “causou confusão” e levou a “questionamentos legais” por parte de autoridades públicas, disseram os executivos da BlackRock em uma carta aos clientes vista pelo The New York Times.

O gestor de ativos disse que a saída do grupo não mudaria a forma como ele gerenciava carteiras ou desenvolvia produtos de investimento, inclusive para clientes que tinham metas sustentáveis e de emissão líquida zero de carbono.

O JPMorgan, o Bank of America, o Citigroup e o Goldman Sachs disseram em declarações que continuariam a apoiar os clientes em suas metas de sustentabilidade. Os executivos-chefes do Bank of America e do Citigroup também continuam a fazer parte da aliança de Glasgow, o grupo que alterou suas regras para que as empresas pudessem continuar envolvidas sem serem membros de grupos de definição de metas. As informações são do jornal The New York Times.

