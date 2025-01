Mundo Foragido da Justiça, Allan dos Santos participa de baile de posse de Trump

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Allan dos Santos vive nos Estados Unidos desde 2021. Foto: Reprodução Allan dos Santos vive nos Estados Unidos desde 2021. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O blogueiro Allan dos Santos, considerado foragido pela Justiça brasileira, participou de um baile para comemorar a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última segunda-feira (20). Nas redes sociais, Allan dos Santos aparece ao lado de parlamentares de oposição do Brasil e outros apoiadores do chefe de Estado americano. Essa não é a primeira vez que ele surge em eventos relacionados à posse de Trump.

No último final de semana, o blogueiro foi visto em um vídeo, publicado pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Em uma das publicações do baile da segunda-feira, o senador Jorge Seif escreveu: “Uma noite para saudarmos o retorno de @realdonaldtrump à presidência dos Estados Unidos. Me sinto honrado por ter a oportunidade de presenciar esse dia histórico”.

Seif também apareceu junto de Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo e indiciado pela Polícia Federal (PF) por tentativa de golpe, e do jornalista Luís Ernesto Lacombe. Seif integrou o grupo de parlamentares bolsonaristas que viajou para Washington para participar da posse de Donald Trump. Além dele, também estiveram presentes nomes como os deputados Gustavo Gayer (PL-GO), Nikolas Ferreira (PL-MG),Carla Zambelli (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Mario Frias (PL-SP) e Maurício do Vôlei (PL-MG).

Um banner do evento dizia: “Coalizão multicultural — baile de posse presidencial dos EUA — Homenageando o 47º presidente Donald J. Trump”.

O ex-presidente Bolsonaro, impedido de ir aos Estados Unidos por estar com o passaporte retido, participou do evento por chamada de vídeo.

Allan dos Santos vive nos Estados Unidos desde 2021, onde relata ter se tornado motorista de aplicativo na cidade de Orlando.

“Agora sou motorista de aplicativo e estou gostando muito. Não deixarei de fazer jornalismo, mas tenho prioridades, contas e não faço acordos com criminosos”, disse Allan nas redes sociais.

Investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por calúnia, injúria, ameaça e organização criminosa nos inquéritos das fake news e milícias digitais, o blogueiro é suspeito de ter participado de uma rede organizada, responsável por promover ataques a adversários políticos de Bolsonaro.

Existe, em aberto, um pedido de extradição de Allan dos Santos desde 2024. A gestão de Joe Biden — à frente da presidência na época — afirmou que não iria analisar o processo com base nos crimes de honra, uma vez que eles não estão contemplados no tratado de extradição entre os dois países, já que podem ser interpretados como liberdade de expressão.

2025-01-22