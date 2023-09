Rio Grande do Sul Equipe da Defesa Civil de São Paulo chega ao Rio Grande do Sul para reforçar operação no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Grupo paulista foi dividido para atuar prioritariamente nos municípios de Roca Sales e Muçum Foto: Ascom Defesa Civil Foto: Ascom Defesa Civil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Representantes da Casa Militar – Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul recepcionaram, na segunda-feira (18), uma equipe da Defesa Civil de São Paulo, que veio ao Estado para atuar na região do Vale do Taquari.

O grupo paulista é composto por integrantes da Divisão de Prevenção, tenente Tiago Luiz Lourençon, tenente Ramatuel Diego Dantas Silvino (engenheiro civil) e sargento Sérgio Cleisson Correia Dias; do Núcleo de Serviços Emergenciais, soldado Gabriela Medeiros Ramos (mestra em Arquitetura e Urbanismo); da Divisão de Recuperação, sargento Wagner Soares dos Santos Silva (engenheiro civil) e cabo Viviane Cardoso Pereira Lira (especialista em Recursos e Ajuda Humanitária).

Os militares foram recepcionados pelo subchefe da Casa Militar – Proteção e Defesa Civil, coronel Marcus Vinicius Gonçalves Oliveira, e demais oficiais da Defesa Civil estadual.

O grupo foi dividido para atuar prioritariamente nos municípios de Roca Sales e Muçum. Os trabalhos estão sendo organizados pelo chefe da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil 9 (Crepdec 9), tenente-coronel Sandro Carlos Gonçalves da Silva. Sediada em Caxias do Sul, a Crepdec 9 está apoiando a operação no Vale do Taquari.

O coronel Marcus destacou a importância dos reforços militares da equipe paulista recém-chegada. “O apoio de fato, pela qualificação da força de trabalho, é fundamental nesse momento e contexto que encontramos hoje no nosso Estado. Por isso, agradecemos muito à Defesa Civil de São Paulo”, disse.

