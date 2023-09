Inter Inter entrega dossiê com reclamações da arbitragem para a CBF

Direção colorada reclama de seis pênaltis não marcados em cinco jogos do Campeonato Brasileiro

O Inter enviou dois dirigentes e um dossiê de erros para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para protestar contra as decisões da arbitragem em jogos recentes pelo Brasileirão. O clube gaúcho reclama de seis pênaltis não assinalados entre a 15ª e a 22ª rodadas.

O vice de futebol, Felipe Becker, e o diretor de futebol, José Olavo Bisol, viajaram para o Rio de Janeiro para uma conversa presencial com os representantes da entidade. Um vídeo com um compilado de seis lances com supostos erros foi entregue à comissão de arbitragem.

Os diretores ouviram as explicações e foi relatado a eles que as decisões do árbitro central e do VAR foram acertadas. A rigor, de acordo com a CBF, não teria havido erro contra o Inter. O Colorado entende que, por conta dos supostos equívocos, a situação na tabela poderia estar mais confortável.

Os lances polêmicos aconteceram nos empates com Cruzeiro, Bragantino, Flamengo e Goiás e na derrota para o Fortaleza.

