Grêmio “Sim, ele é um dos batedores”, diz o técnico do Grêmio sobre Luan bater o pênalti não marcado em empate contra o Corinthians

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O treinador também afirmou que Luan (foto) poderia encerrar a carreira se não fosse acolhido pelo Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio O treinador também afirmou que Luan poderia encerrar a carreira se não fosse acolhido pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O empate do Grêmio em 4×4 com o Corinthians na noite desta segunda-feira (18) pelo Brasileirão marcou o reencontro do meia Luan com a torcida corintiana. O camisa 7 entrou em campo no segundo tempo e foi alvo de vaias em cada toque na bola. Além disso, um tênis foi arremessado em sua direção.

Segundo o técnico Renato Portaluppi, caso a penalidade máxima fosse marcada o camisa 7 iria converter o pênalti. No entanto, o lance não foi marcado e causou polêmica na partida. O treinador ainda comentou em entrevista que Luan poderia encerrar a carreira se não fosse acolhido pelo Grêmio após a saída do Corinthians.

“Sim, ele é um dos batedores. Conversei bastante durante a semana com ele. Não ia provocar ninguém, os jogadores do Corinthians gostam dele. Ele sabe que errou em alguns momentos, mas estava no fundo do poço, se eu não tirasse dali, poderia encerrar a carreira. Ele é bom garoto, não coloquei para provocar ninguém, estamos soltando aos poucos”, disse o comandante gremista.

O ídolo gremista se aproximou muito dos corintianos em dois momentos para bater escanteio. Neste momento, um tênis foi arremessado no gramado da Neo Química Arena na direção do camisa 7. O jogador mostrou o calçado e entregou para Ferreira, que levou até a arbitragem. Mosquito, inclusive, pega o tênis e o atira para fora de campo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/sim-ele-e-um-dos-batedores-diz-o-tecnico-do-gremio-sobre-luan-bater-o-penalti-nao-marcado-em-empate-contra-o-corinthians/

“Sim, ele é um dos batedores”, diz o técnico do Grêmio sobre Luan bater o pênalti não marcado em empate contra o Corinthians

2023-09-19