Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Uruguaio fez o quarto gol gremista contra o Corinthians Foto: Lucas Uebel/Grêmio Uruguaio faz o quarto gol gremista contra o Corinthians (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Mesmo com as reclamações de arbitragem, a noite do Grêmio teve pontos positivos. Na noite desta segunda-feira (18), o centroavante Luís Suárez desencantou fora da Arena e marcou o quarto gol no duelo contra o Corinthians.

Até a partida contra os paulistas, Suárez tinha feito gol apenas dentro da Arena do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Fora da casa tinha marcado apenas pelo Campeonato Gaúcho.

O camisa 9 saiu da grande área, buscou a tabela com Villasanti e recebeu na área. Antes de dominar, deu um toque sutil, de bico, para fazer o quarto gol gremista no jogo. No primeiro tempo, o Tricolor fez 2 a 0, mas levou a virada em seis minutos nos minutos finais. No início do segundo tempo, Galdino e Suárez viraram para o clube gaúcho.

2023-09-19