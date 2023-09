Grêmio Comissão da CBF reconhece erro do VAR em pênalti na partida entre Grêmio e Corinthians

Em áudios, árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira diz que Yuri Alberto está "recolhendo o braço"

Em material divulgado na manhã desta terça-feira (19), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) admite que a arbitragem errou ao não marcar pênalti para o Grêmio nos acréscimos da partida contra o Corinthians. No jogo disputado nesta segunda-feira (18), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o árbitro Wilton Pereira Sampaio não viu irregularidade no toque de mão de Yuri Alberto.

De acordo com a análise posterior publicada pela Comissão de Arbitragem da CBF, o mineiro Emerson de Almeida Ferreira deveria ter recomendado a revisão do lance no monitor do VAR, o que não foi feito.

“O atleta número 9 da equipe de branco e preto, em ação de bloqueio, com o braço em posição antinatural e aumentando o espaço corporal, intercepta o cruzamento. O bloqueio da bola nessa ação caracteriza pênalti. Uma penalidade deveria ter sido marcada em campo de jogo. Quando não marcada, o VAR deveria recomendar revisão”, disse o responsável pela análise da CBF.

O vídeo publicado pela entidade que organiza o Brasileirão também divulgou o áudio da conversa entre os responsáveis pelo VAR no momento do lance. Apesar de ser alertado pelo assistente do VAR, Emerson de Almeida Ferreira mantém a ideia de que não foi pênalti e orienta Wilton Pereira Sampaio a dar prosseguimento ao jogo.

Veja a conversa do VAR

Emerson de Almeida: “O jogador, mesmo estando com a mão nessa posição, acho que ela está natural para essa disputa de bola para a defesa. Não está com a intenção de bloquear”.

Johnny Barros de Oliveira: “Você acha que o braço não está muito aberto, Emerson?”

Emerson de Almeida: “Oi?”

Johnny Barros de Oliveira: “Você não acha que está muito aberto não? Que essa bola passaria se ela não bate no braço?”

Emerson de Almeida: “Para mim, ele não está com a intenção de bloquear. Ele está com a intenção de bloquear a bola. É diferente de bloqueio. Ele está recolhendo o braço. Ele não está indo com o braço em direção à bola. Ele está recolhendo. Wilton, lance checado. Pode jogar. O jogador está recolhendo o braço”.

Afastamento

Segundo o Uol, a CBF decidiu afastar o árbitro Wilton Pereira Sampaio e o VAR Emerson de Almeida Ferreira após a não marcação do pênalti.

