Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

Vice-presidente (E) e ex-presidente dos EUA se enfrentam pela primeira vez nesta terça-feira (10) Kamala Harris está se preparando para possíveis insultos, comentários depreciativos e xingamentos do ex-presidente.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris está se preparando para possíveis insultos, comentários depreciativos e xingamentos do ex-presidente, Donald Trump, em meio aos preparativos para o debate dos candidatos presidenciais desta terça-feira (10), disseram duas fontes familiares.

A equipe que ajudou a preparar Kamala não precisou olhar além dos comentários públicos recentes de Trump, incluindo seus comícios políticos, para ter uma ideia do tipo de ataque que o candidato do Partido Republicano pode dizer no palco do debate.

“Basta dar uma olhada nos comícios dele”, disse uma das duas fontes, um consultor sênior, à CNN. “Seus comícios são uma prévia do debate.” Trump recentemente chamou Kamala de “desagradável”, questionou se ela é negra e insultou sua inteligência.

Ninguém sabe o quanto Trump estará inclinado a tentar insultar pessoalmente sua rival amanhã à noite — e o quanto disso será ouvido pelo público, já que os microfones dos candidatos estarão desligados quando não for sua vez de falar. Se os microfones estivessem ligados o tempo todo, disse o conselheiro de Kamala, “isso mostraria que ele não tem temperamento para ser presidente”.

Enquanto Kamala lia sobre as posições políticas de Trump, comentários anteriores e até insultos que ele dirigiu a ela, duas pessoas com quem a vice-presidente conversou extensivamente foram o presidente Joe Biden e a ex-candidata presidencial democrata Hillary Clinton — ambos já sofreram insultos pelo ex-presidente republicano no palco do debate.

O debate da ABC News ocorre apenas algumas semanas após a Convenção Nacional Democrata, onde Kamala aceitou formalmente a nomeação de seu partido para a presidência. Os conselheiros da vice-presidente veem o confronto desta semana como uma oportunidade crítica para Kamala falar com os eleitores, incluindo aqueles que estão começando a sintonizar pela primeira vez e estão interessados ​​em conhecer melhor ela.

