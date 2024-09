Economia Organização Mundial do Comércio diz que tarifas de importação tendem a atingir mais os pobres

Organização diz que famílias mais ricas consomem uma parcela maior das importações de economias de alta renda

Tarifas de importação tendem a atingir desproporcionalmente famílias de baixa renda, afirmou a OMC (Organização Mundial do Comércio) em um relatório divulgado nesta segunda-feira (09).

O Diretor-Geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse que o Relatório sobre o Comércio Mundial de 2024 reafirmou o papel do comércio na redução da pobreza e no compartilhamento da prosperidade, “contrariando a noção atualmente na moda” de que o comércio está criando um mundo mais desigual.

Globalmente, políticas comerciais restritivas geralmente têm um impacto desproporcional sobre famílias de baixa renda, mulheres e empresas menores, que podem ter dificuldades com o aumento dos custos fixos do comércio, segundo o relatório da OMC.

Os Estados Unidos estão preparados para aumentar tarifas sobre uma série de importações chinesas, incluindo a quadruplicação da taxa para veículos elétricos. O Canadá igualou a taxa de veículos elétricos dos EUA e a União Europeia introduziu suas próprias taxas para o produto.

A China respondeu com investigações sobre as importações de laticínios, carne suína e conhaque da União Europeia e canola do Canadá. O candidato à Presidência dos EUA, Donald Trump, propôs uma tarifa de 10% sobre todas as importações e uma taxa mais alta para as da China.

O relatório da OMC afirma que, de modo geral, famílias de baixa renda geralmente enfrentam um ônus maior de tarifas mais altas. Nos Estados Unidos, os bens de consumo da China que agora estão isentos de tarifas de importação são predominantemente enviados para regiões de baixa renda, beneficiando as famílias mais pobres.

As famílias mais ricas consomem uma parcela maior das importações de economias de alta renda, segundo o relatório da OMC. As políticas protecionistas podem fracassar, conforme o relatório, porque muitas vezes levam a preços domésticos mais altos, que reduzem o consumo. Elas também podem levar a retaliações prejudiciais por parte dos parceiros comerciais.

As tarifas, então, se mostram politicamente difíceis de serem removidas, mesmo quando não há necessidade de proteção para um setor, mantendo os preços mais altos. O relatório da OMC conclui que o protecionismo não é um caminho eficaz para a inclusão, mas uma maneira cara de proteger empregos específicos, o que pode aumentar os custos para outros setores e arriscar retaliações de parceiros insatisfeitos.

