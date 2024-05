Brasil Equipe de deputado mineiro é sequestrada ao voltar de missão no RS

O grupo retornava para Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, após para levar doações ao RS. (Foto: Reprodução/IG)

Uma equipe de auxílio às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, que voltava de missão ao estado castigado pelas enchentes, foi alvo de bandidos em rodovia em Osasco, em São Paulo, durante seu retorno a Minas Gerais. A van da ONG Ajuda, onde estavam assessores do deputado estadual Noraldino Júnior (PSB), sofreu um sequestro relâmpago ao ser interceptada por assaltantes após passar em um posto de pedágio.

Os voluntários Willian Baldutti e Luis Felipe Alvim foram forçados a descer da van e entrar no carro dos criminosos. Enquanto a van continuava o percurso, os reféns foram obrigados a realizar transações por PIX e tiveram seus celulares roubados. O grupo havia saído de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, em 16 de maio, para levar doações ao Estado gaúcho.

Em determinado momento, um dos suspeitos, que conduzia a van, teve problemas e chamou os outros dois assaltantes para buscar os reféns, quando Willian e Luis Felipe foram deixados na rodovia. Ninguém que esteve na mira dos bandidos ficou ferido com gravidade, e a Polícia Rodoviária Federal atendeu à ocorrência. A van foi encontrada abandonada em uma estrada de São Paulo.

O parlamentar divulgou o ocorrido em seu perfil no Instagram nessa sexta (24). Ainda conforme o parlamentar, apesar do incidente, a ONG conseguiu entregar rações, alimentos e água para ajudar os animais e os moradores do Rio Grande do Sul.

“Obrigado pelo apoio da Polícia Rodoviária Federal e pela coragem de nossos voluntários. Vamos continuar firmes em nossa missão de solidariedade e ajuda humanitária”, escreveu o deputado em sua conta do Instagram.

Ajuda humanitária

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou um levantamento com todas as doações recebidas em meio à tragédia climática que atinge o Estado. Segundo os dados, foram doados 1,5 milhão de litros de água potável e 202,2 toneladas de alimentos diversos.

As doações foram distribuídas em 167 municípios, entre 25 de abril e 25 de maio. Segundo o balanço, foram recebidas ainda 166.076 cestas básicas, 136 mil litros de leite, 98 mil cobertores, 24 mil colchões e 244 mil kits de higiene e limpeza.

No total, a Defesa Civil contabilizou 3,375 milhões de itens recebidos e distribuídos, incluindo também 62 mil sacos de ração animal, 42 mil fraldas, 364 mil kits de roupas.

Em paralelo, os Correios informaram ter transportado mais de 15 mil toneladas de doações. A empresa estatal recebe os itens em suas agências espalhadas pelo país e faz o transporte gratuito até o estado. A expectativa de empresa é de que possa levar 500 toneladas de doações por dia para o povo gaúcho.

As autoridades alertam, contudo, para a queda natural nas doações com o passar da fase aguda da tragédia e pedem que as pessoas continuem a doar, uma vez que os atingidos levarão tempo para conseguir se reerguer.

