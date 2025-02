Mundo Equipe de Elon Musk obtém acesso a sistema do governo responsável por trilhões de dólares em pagamentos

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Musk tem buscado exercer um controle amplo sobre o funcionamento interno do governo dos EUA. (Foto: Arquivo/Quora)

Assessores do bilionário Elon Musk obtiveram acesso a um sistema sensível do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável por trilhões de dólares em pagamentos do governo americano, depois que a gestão de Donald Trump demitiu um alto funcionário do departamento, de acordo com três pessoas que falaram sob condição de anonimato para descrever as deliberações do governo.

Na última sexta-feira (31), o secretário do Tesouro, Scott Bessent, aprovou o acesso ao sistema de pagamentos do Tesouro para uma equipe liderada por Tom Krause, um executivo do Vale do Silício que trabalha em conjunto com o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) de Musk, segundo essas pessoas.

David Lebryk, que ocupou cargos não políticos no Tesouro por várias décadas e atuava como secretário interino antes da confirmação de Bessent, havia se recusado a conceder acesso aos representantes de Musk, disseram pessoas familiarizadas com o caso ao The Washington Post. Autoridades da administração Trump colocaram Lebryk em licença administrativa, e ele anunciou sua aposentadoria em um e-mail para colegas.

Os porta-vozes do Tesouro e do DOGE, o departamento que Musk lidera, se recusaram a comentar.

Os sistemas sensíveis, administrados pelo Bureau of the Fiscal Service, controlam o fluxo de mais de US$ 6 trilhões anualmente. Milhões de pessoas em todo o país dependem desses sistemas, que são responsáveis pelo pagamento de benefícios da Previdência Social e do Medicare, salários de funcionários federais, repasses a contratantes do governo e beneficiários de subsídios, além de reembolsos fiscais e milhares de outras funções.

Normalmente, apenas um pequeno grupo de funcionários de carreira controla os sistemas de pagamento, e ex-funcionários afirmam que é extremamente incomum que qualquer pessoa ligada a nomeações políticas tenha acesso a eles.

Musk tem buscado exercer um controle amplo sobre o funcionamento interno do governo dos EUA, instalando aliados de longa data em várias agências, incluindo o Escritório de Gestão de Pessoal, responsável por recursos humanos federais, e a Administração de Serviços Gerais, que gerencia imóveis do governo. O DOGE agora está abrigado em um escritório da Casa Branca anteriormente conhecido como Serviço Digital dos EUA, rebatizado como Serviço DOGE dos EUA, e tem ampla visibilidade sobre a tecnologia governamental.

Democratas criticaram duramente a ideia de conceder acesso aos representantes de Musk.

“Para ser direto, esses sistemas de pagamento simplesmente não podem falhar, e qualquer interferência motivada politicamente neles representa um risco de dano severo ao nosso país e à economia”, escreveu o senador Ron Wyden, do Oregon, em uma carta a Bessent.

“Não consigo pensar em nenhuma boa razão para que operadores políticos, que já demonstraram um total desrespeito pela lei, precisem de acesso a esses sistemas sensíveis e críticos para a missão.”

