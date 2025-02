Inter Equipe do Inter começa a preparação para a penúltima rodada do Gauchão

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

A reapresentação da equipe do Inter após o clássico Grenal aconteceu na manhã dessa segunda-feira (10), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

A reapresentação da equipe do Inter após o clássico Grenal aconteceu na manhã dessa segunda-feira (10), no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou as primeiras atividades da semana, já de olho no próximo compromisso da equipe.

Os jogadores que iniciaram o clássico fizeram a primeira parte do treinamento no gramado, com exercícios técnicos em curto espaço de campo. Depois, a comissão orientou um trabalho de construção ofensiva e finalizações.

O Colorado volta a treinar na manhã dessa terça-feira (11), finalizando a preparação para a partida em Ijuí. O Colorado enfrenta o São Luiz, às 22h desta quarta-feira (12), no estádio 19 de Outubro.

No último sábado (8), o Inter empatou em 1 a 1 com o Grêmio, na Arena, em partida válida pela sexta rodada do Gauchão. Com o resultado do Grenal 444, a equipe de Roger Machado somou 14 pontos e se manteve na primeira posição do Grupo B.

Na coletiva de imprensa depois do jogo, Roger foi questionado sobre o posicionamento defensivo do time. Em resposta, o comandante detalhou a estratégia adotada por sua equipe para manter o bom desempenho no duelo.

“As nossas bolas estavam sendo bem defendidas, nossa compactação marcou bem. Esse tipo de jogo tático é muito gostoso. Dentro da estratégia conseguimos anular muito bem o Grêmio. Ditamos o ritmo de jogo e tivemos muitas oportunidades criadas”, explicou Roger.

Sobre a atuação do time no clássico, o treinador reconheceu a dificuldade do Grenal, mas apontou a boa postura de seu plantel. “Clássico é difícil. Jogando fora de casa, fizemos 1 ponto. O jogo poderia ter sido a nosso favor, tivemos grandes oportunidades. Tivemos chances claras, com jogadas rápidas e de troca de passes. Fiquei feliz com que a gente produziu”, finalizou.

