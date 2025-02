Inter Inter inicia a semana de treinos para mais uma rodada do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

O Colorado se prepara para a partida contra o São Luiz

Nesta segunda-feira (10), o Inter se reapresentou no CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado deu início ao treinamento da semana e comandou as primeiras atividades já de olho no próximo compromisso da equipe. O Colorado enfrenta o São Luiz nesta quarta-feira (12), às 22h, no estádio 19 de Outubro.

Os jogadores que iniciam o Gre-Nal fizeram a primeira parte do treinamento no gramado, com exercícios técnicos em curto espaço de campo. Depois, a comissão orientou um trabalho para construção ofensiva e finalizações.

O Colorado voltará a treinar nesta terça-feira (11), finalizando a preparação para o próximo confronto.

