Rio Grande do Sul Criança de oito anos é esquecida no pedágio da Freeway após parada para ir ao banheiro

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Família com três filhos retornava da praia para a Região Metropolitana Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na madrugada deste domingo (10), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recebeu um chamado da concessionária CCR informando que uma criança de 8 anos estava em sua base em Santo Antônio da Patrulha, após se perder dos pais durante uma parada para ir ao banheiro.

Imediatamente, uma equipe da PRF se deslocou até o local, conversou com a criança e a levou para a Unidade Operacional em Osório, onde iniciou as tentativas de contato com seus responsáveis. Enquanto isso, a família, ao perceber a falta da criança, entrou em contato com a CCR, que informou que o menino estava com os PRFs.

Os pais relataram o desespero ao perceberem o ocorrido e disseram ter sentido grande alívio ao saber que o filho estava acolhido em segurança pela PRF. Mesmo após o reencontro, ainda se mostravam abalados com a situação.

Segundo relatos, a família — pai, mãe e três filhos — retornava da praia para a Região Metropolitana de Porto Alegre e parou na base da CCR para que o pai utilizasse o banheiro. Sem avisar, um dos filhos saiu do veículo para ir ao banheiro também, mas acabou se desencontrando do pai.

Sua ausência não foi percebida, pois ele estava no banco de trás, onde o ambiente estava escuro e as crianças estavam acomodadas com travesseiros. A família seguiu viagem sem notar que o menino não havia retornado ao carro. Ao perceberem sua ausência, os pais entraram em contato com a CCR, que já havia identificado a situação e acionado a PRF.

Criança de oito anos é esquecida no pedágio da Freeway após parada para ir ao banheiro

