Rio Grande do Sul Grupo Guarida registra crescimento de 30% em 2024

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Grupo mantém o foco na tecnologia e inovação Foto: Divulgação O Grupo mantem o foco na tecnologia e inovação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 2024, o Grupo Guarida registrou um crescimento de 30% e, apesar dos desafios, houve um crescimento contínuo do número de condomínios e imóveis administrados, o que reafirmou a liderança da empresa em seu seguimento.

A Guarida também consolidou novas verticais de negócios, apresentado soluções completas para o mercado imobiliário, além de manter um olhar focado na tecnologia e inovação, no sentido de oferecer serviços mais especializados aos clientes.

No último ano, o Grupo expandiu suas atividades para oito estados brasileiros e recebeu os prêmios Marcas de Quem Decide, Ranking GPTW, Top Ser Humano e o prestigioso CEO RA 1000.

Júlia Dal Santo, CEO do Grupo Guarida, projeta para 2025 mais crescimento e consolidação do plano de expansão. “Com 2.200 condomínios administrados hoje, estamos determinados a ampliar nossa presença no mercado e consolidar o crescimento iniciado em 2024, alcançar novos patamares de excelência e oferecer soluções ainda mais completas para nossos clientes”.

Segundo Júlia, os principais pilares para a expectativa de crescimento no ano são:

Continuar investindo fortemente em tecnologia, com o objetivo de proporcionar experiências práticas cada vez mais inovadoras para clientes e parceiros;

Manter o investimento de 7% da receita líquida do grupo em projetos de tecnologia;

garantir um cuidado contínuo em relação às pessoas, fortalecendo o propósito de criar uma experiência de “viver melhor” para todos que confiam no Grupo Guarida e, ainda, conduzir uma expansão estratégica, levando sua expertise para novos mercados e solidificando a marca como referência em soluções imobiliárias.

“Estamos confiantes de que 2025 será um ano histórico, onde o Grupo Guarida continuará redefinindo os padrões do mercado imobiliário, sempre com foco em excelência, inovação e proximidade com nossos clientes”, afirma a CEO.

A área de Locação do Grupo Guarida encerrou 2024 com um crescimento de 12,01% na Receita Operacional Bruta. De acordo com o diretor Aluguéis da Guarida, Rafael Spolavori, no acumulado de 2020 a 2024, o crescimento foi de 63,68% na Receita Operacional Bruta e 10% na carteira de imóveis administrados. Todos esses resultados foram conquistados de forma orgânica.

“Para dar prosseguimento ao crescimento orgânico observado no mercado de aluguéis, em Porto Alegre, e atender à demanda contínua dos clientes, a equipe de captadores de imóveis agregou novos profissionais. O mesmo ocorreu com a equipe de gestão patrimonial, que ganhou novos especialistas na administração da carteira de imóveis”, explica Spolavori.

Por outro lado, foram incorporadas soluções de Inteligência Artificial, com o objetivo de prestar um atendimento imediato, 24 horas por dia, 7 dias da semana, para clientes interessados em alugar imóveis, facilitando o agendamento da visita e esclarecendo possíveis dúvidas de forma instantânea.

“Além disso, para prestarmos um atendimento de pós-venda – referindo-se aos imóveis já locados – ágil, resolutivo e acolhedor para os proprietários e inquilinos, estruturamos uma célula segmentada para a vertical de aluguéis em nossa equipe de Contact Center e Sucesso do Cliente, com agentes especializados e capacitados para resolver as demandas de nossos clientes”, considera.

Com a atual restrição atual ao crédito imobiliário para comprar imóveis, o diretor da Guarida antevê, como efeito natural. “Moradia é e, sempre será, uma necessidade básica, ou seja, a demanda por moradia é contínua. Isso é o que torna o mercado imobiliário próspero e mais resistente às crises econômicas”, ressalta Spolavori.

Em 2024, a Guarida Corretora de Seguros alcançou um crescimento de 37,54% nas receitas com seguros de condomínio, em relação ao registrado em 2023.

Segundo o diretor da Guarida Corretora, Weslley Aguiar, “nesse período, foram atendidas inúmeras demandas de coberturas especiais como Alagamento e Desmoronamento, em razão dos eventos climáticos severos ocorridos no Estado”.

Em fevereiro de 2025, serão lançadas duas novas modalidades de seguros. A primeira delas será Telemedicina para Pets, assistência 24h, como cobertura complementar ao Seguro de Incêndio Residencial. A segunda será o Cota Protegida, seguro que se destina ao pagamento dos boletos de condomínio, quando o morador perde seu emprego formal e não tem condições de honrar o compromisso.

“Quanto mais crescem as áreas de negócios da Guarida, maiores serão as oportunidades de oferecermos a proteção dos seguros, sejam eles seguros obrigatórios, ou outras modalidades de seguros como os de viagem, vida, saúde”, conclui Aguiar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/grupo-guarida-registra-crescimento-de-30-em-2024/

Grupo Guarida registra crescimento de 30% em 2024

2025-02-10