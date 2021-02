Brasil Equipe do ministro da Economia é contra recriar a CPMF para bancar o novo auxílio emergencial

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Paulo Guedes tem se posicionado contra a criação de um novo imposto, mesmo que temporário. (Foto: Alan Santos/PR)

Em reuniões com os novos comandos da Câmara dos Deputados e do Senado e a área política do governo, a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem se posicionado contra a criação de um novo imposto, mesmo que temporário, para bancar uma nova rodada do auxílio emergencial.

Nos últimos dias, cresceu dentro do governo a defesa da criação de um tributo nos moldes da antiga CPMF, temporário, para bancar a nova ajuda aos brasileiros afetados pela pandemia.

Segundo integrantes da equipe econômica que participaram de reuniões nos últimos dias, o ministro Paulo Guedes segue defendendo que o pagamento do auxílio emergencial por mais alguns meses precisa ser compensado com cortes de gastos, não com aumento de tributos.

O presidente Jair Bolsonaro tem repetido nos últimos dias a promessa de campanha de que o governo não irá propor aumento de impostos.

Um novo imposto nos moldes da CPMF, que o governo chama de imposto sobre transações, é defendido para desonerar a folha de pagamentos das empresas. De acordo com o governo, essa medida ajudará na manutenção e na criação de empregos.

A interlocutores, o ministro da Economia tem elogiado o novo comando das duas casas do Legislativo, afirmando que o diálogo tem sido “muito construtivo”. A referência é ao novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Segundo um integrante do governo que tem participado das reuniões para discutir a nova ajuda à população, a equipe de Guedes vem defendendo uma contrapartida que estaria no que o ministro chama de “PEC para crises fiscais”, ou um novo marco legal para enfrentar crises futuras. Não um aumento de imposto.

“A área econômica, que precisa zelar pelo equilíbrio fiscal, compreendeu a urgência do auxílio, e a área política entendeu que é preciso sinalizar com uma contrapartida”, diz um integrante graduado do governo.

Liberado pagamento

Após reavaliações e contestações, 22.233 pessoas irão receber nesta quarta-feira (10) um total de R$ 20,95 milhões referentes a parcelas do Auxílio Emergencial, segundo novo calendário de pagamento publicado no Diário Oficial da União.

Os beneficiários receberão de uma só vez todas as parcelas a que têm direito. Segundo o Ministério da Cidadania, os recursos estarão disponíveis nesta quarta-feira tanto para transferências e pagamentos quanto para saques.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

